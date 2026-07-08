立陶宛候任總理提施政草案 與中國關係受矚

立陶宛候任總理辛克維丘斯7日向國會提出第21屆政府施政計畫，內容涵蓋國防、經濟、社會與外交等多項政策重點，其中與中國關係受矚。施政計畫預定於14日提交國會表決，通過後新內閣將宣誓就職並正式運作。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，根據計畫草案，新政府將致力提升國家韌性、強化家庭政策、促進收入成長並縮小區域差距，同時在國防與能源領域訂定積極目標。

文件並指出，當前主要挑戰包括俄羅斯持續侵略、國際秩序動盪、氣候變遷、人工智慧發展不確定性、人口結構惡化及生活成本上升。

據報導，辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius）日前表示，政府將在國防安全與社會安全之間尋求平衡，並延續部分前總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）內閣政策方向。

根據草案，在國防方面，辛克維丘斯領導的政府承諾提供符合軍方需求的資金，重點加強防空能力、無人機防禦及波羅的海防線建設，並規劃於2027年前完成德國旅部署相關準備。此外，也將強化空襲預警與民眾警報系統，持續推動軍事現代化。

外交政策上，立陶宛將持續支持烏克蘭對抗俄羅斯，同時尋求恢復與中國的正常外交關係。不過，新版計畫未再提及維持對白俄羅斯的國際孤立，與前政府的施政計畫用字略有差異。

經濟與社會政策方面，政府擬透過提高收入以減輕物價壓力，並推動小學生免費營養午餐、增加課外教育補助，以及提供首次購屋家庭支持。

基礎建設與能源政策則包括擴大國家道路基金、導入現代化收費系統，以及防止能源企業操縱價格。

內閣人事方面，外交部長布德里斯（KestutisBudrys）、國防部長考那斯（Robertas Kaunas）、交通部長塔明斯卡斯（Juras Taminskas）、經濟與創新部長格里克沙斯（Edvinas Griksas）等人預計留任，前總理魯吉尼涅則將回任社會安全與勞動部長。

立陶宛2024年國會大選後，最大黨社會民主黨（Social Democrats）近日決定第3度重組執政聯盟，將由社會民主黨、民主聯盟「為了立陶宛」（Democrats"For Lithuania"）及「立陶宛農民與綠黨聯盟」（Lithuanian Farmers and Greens Union）共同執政。