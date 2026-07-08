法官判伊朗指使刺傷記者 英國召見德黑蘭外交官

英國法院認定2024年英籍伊朗裔記者澤拉提在倫敦遇刺受傷，是德黑蘭政府在幕後指使，兩名羅馬尼亞籍犯嫌最近被判處徒刑，英國今天召見伊朗駐倫敦最高層外交官代辦。

路透社報導，2024年3月伊朗裔英國籍記者澤拉提（Pouria Zeraati）在倫敦西南部住所附近遭刺3刀，腿部受傷。澤拉提在伊朗國際台（Iran International）任職。

兩名羅馬尼亞籍犯嫌分別是21歲的巴迪亞（NanditoBadea）與25歲斯塔納（George Stana）。

英國檢方指出，兩人是代表伊朗政府行刺犯案；但兩人在庭上均否認蓄意傷人罪名，今年6月倫敦法院判決兩人罪名成立，並在上週宣判分別處以8年及12年徒刑。

英國國會議員去年曾說，伊朗對英國構成重大且廣泛的威脅。伊朗駐英使館則否認相關指控，稱此一說法「毫無根據，具政治動機、帶有敵意」。

對於英國政府召喚伊朗外交官一事，德黑蘭駐英使館未立即回覆路透社的置評要求。

英國外交部聲明指出，法官認定「這起攻擊記者的犯行，是罪犯代表伊朗國家，為伊朗政府利益所為」。

外交部說：「伊朗的行徑意圖破壞英國主權與安全，這完全令人無法接受，伊朗必須立即停止這種行為。」