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巴基斯坦波音貨機通報導航異常 喀拉蚩外海失聯

中央社／ 喀拉蚩8日綜合外電報導

巴基斯坦航空當局表示，一架載有5名機組人員的巴基斯坦籍波音（Boeing）737貨機，昨天晚間在飛往喀拉蚩途中通報導航系統出現問題後，與航空交通管制部門失去聯繫。

路透社報導，根據航班追蹤服務Flightradar24，初步航班資料顯示，這架由K2航空（K2 Airways）自阿拉伯聯合大公國沙迦市（Sharjah）起飛、機齡27年的改裝貨機，在經歷一系列劇烈的高度變化以及最終的急遽下降後，可能已墜入喀拉蚩（Karachi）西南方海域。

巴基斯坦機場管理局（Pakistan Airports Authority）在臉書（Facebook）上表示，有關當局已動員多個機構，在海上展開搜救行動，尋找這架失聯飛機的下落。

K2航空表示，正在與巴基斯坦民航局（PakistanCivil Aviation Authority）和其他政府機關合作，並在臉書上表示：「我們持續懇切地祈禱我們同事平安。」

波音公司尚未回覆置評請求。

巴基斯坦機場管理局表示，這架飛機在飛往喀拉蚩途中，於巴基斯坦標準時間晚間9時18分回報導航系統出現問題。

巴基斯坦機場管理局指出，當地航空交通管制部門曾試圖引導這架飛機，但3分鐘後，雷達系統顯示這架飛機正在急速下降、隨後失去聯繫。聲明指出，當時這架班機位於喀拉蚩以西約287公里處。

根據Flightradar24追蹤數據，這架飛機在最後幾分鐘陷入混亂，飛機在不到1分鐘內急速下降約5000英尺，隨後在短短30秒鐘內爬升約6000英尺，最後從3萬6550英尺處災難性地墜落。

最終傳送的數據點顯示，當時這架飛機位於海平面上方1100英尺處，垂直下降率為每分鐘負2萬2400英尺，相當於每小時400公里，這是極為陡峭且異常的下降速度。

這架失聯的飛機屬於波音推出數十年的737系列機型，但比最近陷入安全危機的737 MAX機型早了兩代。這架飛機使用奇異航太（GE Aerospace）與法國賽峰集團（Safran）合資成立的CFM國際（CFMInternational）所製造的發動機。

根據Flightradar24資料，這架737-400飛機於1999年首度交付給俄羅斯航空公司（Aeroflot）作為客機使用，並於2012年改裝成貨機。

這是K2航空唯一的飛機，於2024年投入營運。根據Flightradar24，在最後一次飛行前，這架飛機自6月28日以來便未曾飛行。

如果確認有人傷亡，這將是巴基斯坦自2020年以來首起致命空難。2020年，巴基斯坦國際航空公司（Pakistan International Airlines）一架空中巴士（Airbus）A320班機在喀拉蚩跑道前墜毀，造成機上97人罹難。事發前，飛行員因討論新型冠狀病毒而分心，導致在嘗試降落時失敗。

巴基斯坦 波音 阿拉伯

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