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共軍太平洋試射飛彈 菲律賓外交部籲克制勿升高緊張

中央社／ 馬尼拉8日專電

中共解放軍海軍一艘戰略核潛艦，6日在太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈。菲律賓外交部今天表達關切，呼籲相關各方保持克制、提高透明度，避免升高區域緊張情勢。

中國官媒央視新聞報導，解放軍海軍一艘戰略核潛艦6日中午12時1分，向「太平洋相關公海海域」成功發射1枚攜載訓練模擬彈頭的戰略飛彈，並宣稱飛彈準確落入預定海域。

菲律賓外交部今天發表聲明表示，菲方關切中國在軍事演習期間，由潛艦向太平洋發射未搭載實彈的彈道飛彈；菲律賓相關主管機關於7月5日接獲中方事前通知。

聲明強調，維持印度太平洋地區平靜、安全與穩定的環境至關重要，任何削弱互信的行動，都無助於推動對話、外交與合作，相關各方應保持克制、提升透明度，依循國際規範進行相關活動，避免採取可能加劇誤判與誤解的行動。

另一方面，菲律賓軍方「西菲律賓海」事務發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）也發表聲明表達關切。

崔尼代表示，雖然中方將此次試射描述為年度例行訓練，但展示先進戰略核能力，仍將加劇區域既有的不安情緒。菲律賓軍方支持國防部及政府立場，認為印太地區各國的一切行動，都應以和平、穩定及遵守國際法為依歸。

菲律賓國防部昨天已先發表聲明，抨擊中國在南太平洋試射彈道飛彈是「魯莽的武力展示」，菲律賓將與太平洋夥伴站在一起，共同呼籲中國採取負責任的行動，停止將共享的海域變成恫嚇他國及追求帝國野心的競技場。

菲律賓 外交部 共軍

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