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中國試射飛彈 東加批准「全面禁止核子試爆條約」

中央社／ 雪梨8日專電

中國向太平洋海域試射可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈之際，紐西蘭媒體RNZ今天報導，東加（Tonga）成為第179個批准「全面禁止核子試爆條約」（CTBT）國家；東加駐聯合國總部代表東內表示，核子試爆活動對太平洋地區帶來痛苦，批准有關條約是為了阻止痛苦擴散至其他地方。

紐西蘭公廣媒體RNZ在報導標題上強調「在中國飛彈風波之際，東加批准禁核試爆條約」。報導提到，澳洲總理艾班尼斯6日出訪斐濟期間，兩國簽署安全國防合作條約；當天，中國朝太平洋試射一枚可攜帶核彈頭飛彈。

中國試射飛彈的舉動，引發區域內多個國家提出抗議。澳洲和紐西蘭均指責中國破壞該地區的和平與穩定，違背太平洋島國在太平洋論壇（Pacific Forum）倡議太平洋作為「和平之海」（Ocean of Peace）的價值理念。

東內（Viliami Va'inga Tōnē）於紐約聯合國總部舉行的一場儀式中表示，該國正式批准CTBT條約，既是法律程序，同時更是標誌著東加反對核子試爆的重要立場。

東內說：「太平洋地區曾經飽受核試驗之苦；批准『全面禁止核子試爆條約』，是為了確保任何地方的任何人不再經歷這種痛苦。」

全面禁止核子試爆條約組織（CTBTO）執行秘書佛洛伊德（Robert Floyd）對此表示，東加的舉動「有助推動全球徹底禁止核試驗爆炸，意義重大」。

在東加批准全面禁止核子試爆條約後，目前該條約共有188個簽署國和179個批准國。另外，東加也是1985年「南太平洋無核區條約」（Treaty ofRarotonga）的締約國。

斐濟 艾班尼斯 聯合國 中國 飛彈

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