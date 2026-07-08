回應川普施壓 北約：2026年歐加國防支出增長11%

北大西洋公約組織（NATO）今天表示，在美國總統川普施壓盟國，要求他們兌現提高國防預算的承諾之下，歐洲及加拿大今年的核心國防支出增加11%。

法新社報導，最新數據公布之際，由32個成員國組成的北約領導人於土耳其首都安卡拉（Ankara）舉行峰會，與川普會面晤談。

北約預估，歐洲和加拿大今年的國防支出，將從去年的5710億美元增至6340億美元，但仍遠低於美國的軍事開支。這次增幅低於2024年至2025年間約19%的成長幅度。

川普要求華府盟友加速加快腳步，履行在2035年前增加整體國防相關支出至占國內生產毛額（GDP）5%的承諾。

北約則表示，今年包括波蘭和波羅的海3國，已經有5個國家達成這個目標。