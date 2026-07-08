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國際聯手破獲印度黑幫 逮24人涉加拿大暗殺案

中央社／ 洛杉磯7日綜合外電報導

美國官員今天表示，一項針對印度組織犯罪集團的國際行動已逮捕24人，其中包括與加拿大一名著名錫克教人士遇刺案有關的犯嫌。這項行動重擊了橫跨多國的暴力與販毒網絡。

法新社報導，這項誘捕行動涉及在美國、加拿大和歐洲執法的官員，他們共同調查從事敲詐勒索、買凶殺人、槍擊、勒索和販毒的犯罪集團。

目前已有數十人遭到起訴，其中包括兩名美國官員稱在印度監獄中經營全球犯罪集團的人。除了其中10人外，其餘目前均已被拘留。

美國聯邦檢察官辦公室第一助理聯邦檢察官艾賽利（Bill Essayli）表示：「散播恐懼、毒品和暴力的跨國犯罪集團，將面臨法律的全力制裁以及聯邦政府的打擊。」

今天公布的起訴書中所指控的罪行包括2023年殺害加拿大公民尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar），他是一名著名的分離主義運動人士，尋求為錫克教徒建立一個獨立的家園。

現年33歲、來自印度旁遮普邦（Punjab）的畢許諾伊（Lawrence Bishnoi）被指控從他的印度監獄牢房下令執行這起謀殺案；他的組織在加國被列為恐怖組織。

官員表示，畢許諾伊在公開場合自詡為一名虔誠的宗教「愛國者」，並利用這樣的形象在印度、美國及其他地區招募成員和同夥加入他的犯罪集團。

同樣遭到起訴的還有38歲、來自旁遮普的巴格萬普里亞（Jaggu Bhagwanpuria），他是一名在印度服刑的黑幫分子，創立了自己的犯罪幫派，目前在美國、加拿大、英國、歐洲、澳洲和紐西蘭擁有超過1000名成員。

巴格萬普里亞與另外16名被告一同被控經營一個在全球從事買兇殺人、販毒、綁架、勒索、武器走私及其他犯罪的犯罪組織。

現年57歲、來自加拿大溫哥華的丹達（RavinderSingh Dhanda）是因涉及大規模走私毒品行動而被起訴的11人之一。當局表示，他們每週從美國向加拿大進口數百公斤的古柯鹼（cocaine）和甲基安非他命（methamphetamine）。

美國聯邦調查局（FBI）洛杉磯分局負責助理局長葛蘭第（Patrick Grandy）表示：「今天的協調行動打擊了3個殘暴跨國組織的核心，這些組織透過在美國和國外的無情暴力行為，恐嚇家庭、剝削社區並奪走生命。」

印度 加拿大 錫克教

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