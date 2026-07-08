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告每日郵報非法取材 哈利王子與艾爾頓強敗訴

中央社／ 倫敦7日綜合外電報導

倫敦高等法院裁決，英國哈利王子（Prince Harry）與艾爾頓強（EltonJohn）告「每日郵報」（Daily Mail）出版商涉嫌非法蒐集資料的案件敗訴。

法新社報導，今年稍早歷經為期11週的審訊後，法院公布的書面判決書寫道：「原告未能證明其所提出的指控…因此駁回這些訴訟請求。」

聯合報業（Associated Newspapers）對尼克林（Matthew Nicklin）法官的判決表示歡迎，並稱這是一場「壓倒性勝利」，也是對「每日郵報新聞工作的重大平反」。

聯合報業表示，法院駁回「原告提出的97項指控中的每一項」，顯示法官「採信了我們記者對新聞來源證詞的誠實性」。

聯合報業在聲明中表示，關於有人在民眾車輛和住所內安裝竊聽器、監聽通話和非法存取銀行帳戶等指控都是「聳人聽聞」、「荒謬」，且從未提出任何「可信證據」。

聯合報業補充說：「我們正派且勤奮工作的記者聲譽遭受嚴重質疑，如今他們獲得平反。」

美聯社報導，哈利表示，法院未能給予他所追求的正義與究責。

哈利與另一名原告、反種族歧視運動人士勞倫斯（Doreen Lawrence）發表聯合聲明指出：「這完全是一場顯而易見的洗白，但遺憾的是，這不算太令人意外。然而，法院為了替每日郵報開脫所採取的種種手段，既令人震驚，也完全沒有正當性。」

哈利王子曾在訴訟過程中發表激動的證詞，包括艾爾頓強與伊莉莎白赫蕾（Elizabeth Hurley）等多名知名人物，也指控聯合報業侵犯他們的隱私。

哈利的律師團曾表示，他們正代表他們的當事人，針對1993年到2018年發表的報導，尋求「可觀」的賠償金。

這是薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）在與英國小報激烈的法律攻防中，所提出的第3起、也是最後一起訴訟案，使得他與英國王室的關係更加緊張。

現年41歲的哈利是英國國王查爾斯三世（KingCharles III）最小的兒子，他還曾捲入其他法律糾紛，包括他6年前戲劇性卸下王室一線職務後，針對他在英國的警察保護引發的爭議。

目前居住在美國加州的哈利6日抵達英國，展開為期5天的訪問，由於他的家人被拒絕提供警察保護，預計這趟行程大多將在沒有妻兒陪同下進行。

這趟訪問目的在紀念明年登場的永不屈服運動會（Invictus Games）倒數一年，原本預計將是他一家人4年來首次返回英國的行程。永不屈服運動會是由哈利王子為傷殘退伍軍人創辦。

不過，一名接近薩塞克斯公爵的消息人士告訴法新社，由於哈利一家遭拒絕提供維安保護，哈利的妻子梅根（Meghan）、兒子亞契（Archie）與女兒莉莉貝（Lilibet）不會陪同他參加這趟訪問的倫敦部分。

種族歧視 艾爾頓強 英國

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