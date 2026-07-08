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韓國允諾對烏克蘭援助1億美元 不提供殺傷性武器

中央社／ 安卡拉7日綜合外電報導

韓國總統李在明出席北約峰會期間，承諾對烏克蘭提供價值1億美元的全面性援助。不過，秉持人道援助立場的韓國政府已明確表示，不會提供殺傷性武器給烏克蘭。

首爾經濟日報（Seoul Economic Daily）報導，國家安保室長魏聖洛今天在土耳其安卡拉（Ankara）當地的媒體中心，針對北約峰會成果進行簡報說明。

魏聖洛說：「透過承諾對烏克蘭提供1億美元（約新台幣31.6億元）全面性援助，我們以行動展現為國際和平與安全做出貢獻的決心。」

他指出：「我們一直透過人道援助等多種管道，持續支持烏克蘭，而這次承諾的1億美元援助，正是在先前基礎上擴大我們的貢獻…為了讓這場殘酷的戰爭盡快結束，並恢復和平的生活，韓國身為負責任的大國，將持續與國際社會攜手貢獻己力。」

在提供「殺傷性武器」的可能性上，魏聖洛也劃清了界線。一名總統府高層強調，「我們對烏克蘭援助的立場與過去相同，我們不提供殺傷性武器」，而是提供其他「多個領域的各種形式援助，但具體援助細節尚未敲定」。

此外，李在明預計8日與挪威、荷蘭、羅馬尼亞等北約成員國領袖分別舉行雙邊峰會。魏聖洛說：「藉此行出席北約峰會的契機，如何擴大與各國在國防產業上的合作，將成本次雙邊會談重點。」

韓國與北約多國的雙邊合作，預計將聚焦不同領域，其中與挪威將聚焦於再生能源和相關供應鏈，與荷蘭則著重於人工智慧（AI）及電池等先進科技，與羅馬尼亞則將討論擴大核能與基礎設施方面的合作。

烏克蘭 韓國 北約

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