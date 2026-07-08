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烏克蘭無人機襲擊俄影子艦隊 克里米亞陷入燃料短缺

中央社／ 基輔7日綜合外電報導

烏克蘭軍方今天表示，過去兩天內，烏克蘭無人機已攻擊12艘俄羅斯「影子艦隊」油輪，這些油輪正將燃料運往對戰爭至關重要，目前遭俄羅斯占領的克里米亞（Crimea）半島。

路透社報導，烏克蘭軍方表示，他們已在亞速海（Sea of Azov）擊中8艘受制裁油輪，每艘載重約7000公噸，稍晚又擊中其它2艘。亞速海是俄軍在克里米亞及烏克蘭南部其他占領區的重要補給路線。

這是烏克蘭弱化克里米亞半島的最新行動。烏克蘭無人機部隊指出，這次行動的前一天，同一海域已有另2艘「影子艦隊」船隻遭攻擊。

烏克蘭近幾週加強攻擊克里米亞的物流與能源基礎設施，導致當地燃料短缺，進入緊急狀態。

烏克蘭本週的攻擊還包括打擊變電站、雷達系統與飛彈設施，俄羅斯對此尚未公開評論。

烏克蘭無人機部隊指揮官布洛夫迪（RobertBrovdi）上個月受訪時，承諾將透過一連串攻擊，有效切斷克里米亞與俄羅斯之間的聯繫。

烏軍提供畫面顯示船隻遭攻擊後起火，聲明中表示「打擊敵軍海上後勤，將使俄軍維持行動所需的燃料與彈藥補給更加困難，這些攻擊主要是在遭俄羅斯暫時占領的克里米亞境內。」

根據路透社查證，今天最初通報遭擊中的7艘已辨識船隻中，僅有2艘受到國際制裁。

長期以來，烏克蘭一直敦促盟國加強取締規避制裁、將俄羅斯石油運往國際市場的船隻。他們曾在黑海使用無人艇攻擊，企圖影響莫斯科仰賴的能源收入。

此外，曾停靠俄羅斯港口的油輪發生一連串不明爆炸，但烏克蘭對是否涉入不置可否。海事安全消息人士表示，他們懷疑基輔在幕後主導這些事件。

烏克蘭 克里米亞 無人機

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