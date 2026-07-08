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烏克蘭戰場技術變出口生意！澤倫斯基再與三國家簽無人機協議
烏克蘭總統澤倫斯基周二參與北約安卡拉峰會期間，透過社群媒體宣布，已與丹麥、愛沙尼亞與荷蘭簽署三項無人機合作協議，使此類協議總數達九項。
烏克蘭歷經四年多對俄戰爭，已從原本僅具有限的無人機技術，發展出高度成熟的無人機產業。澤倫斯基近來積極出訪推動這類合作，尤其著重中東地區。今年波灣國家因應伊朗攻擊，更加重視無人機等軍事能力。
澤倫斯基表示，與丹麥的協議將擴大雙方在國防生產、技術交流及武器出口透明化等合作。丹麥也是首個提出在烏克蘭共同生產武器的國家，因此將可取得烏克蘭經過實戰驗證的武器。
此外，澤倫斯基重申，烏克蘭此次與會的主要目標，是爭取更多防空系統及更有利的外交地位。過去一周，俄軍兩度攻擊基輔，最新一次造成19人死亡，也凸顯烏克蘭亟需提升防禦俄軍彈道飛彈的能力。
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