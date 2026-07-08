快訊

世足賽／驚天逆轉遭指劇本 埃及主帥轟：FIFA就是想看梅西走下去

分科測驗首度因颱風延期 大學招聯會拍板：改下周一、周二舉行

巴威走法像極西北颱 專家指賀伯前例：不排除地形路徑擺動不小心登陸

聽新聞
0:00 / 0:00

北約峰會 德國申報4.5兆元國防支出創新高

中央社／ 柏林7日專電

北大西洋公約組織峰會今天在土耳其安卡拉登場。根據北約最新統計，德國向北約申報的2026年國防支出為1247億歐元（約新台幣4.5兆元）創新高，但未達去年北約訂定的目標。總理梅爾茨表示，將在峰會向北約成員國說明德國近年持續提高國防支出的努力。

德通社（DPA）報導指出，北約（NATO）今天公布各會員國最新國防支出，根據德國政府向北約申報資料，德國2026年國防支出為1247億歐元，較去年約993億歐元增加25.5%，增幅約254億歐元，創下德國近年最大年度增幅；總支出規模在北約成員國中僅次於美國。

依北約採用經通膨及匯率調整後的計算方式，德國今年國防支出占國內生產毛額（GDP）2.69%，高於去年的2.22%，但距離北約要求的3.5%核心國防支出目標仍有段距離。

去年北約各國領袖在海牙峰會同意，最遲於2035年前將核心國防支出提高至GDP的3.5%，並另投入GDP的1.5%於網路安全、軍事基礎建設等與國防相關領域，使整體國防相關支出達GDP的5%。

根據北約預估，今年將有5個會員國達到3.5%的核心國防支出目標，其中立陶宛以占GDP 5.33%居冠，其次為愛沙尼亞5.10%、拉脫維亞4.92%、波蘭4.68%及希臘3.65%；美國則為3.17%。

美國總統川普（Donald Trump）去年重返白宮後，持續要求北約成員國提高國防支出，承擔更多防務責任。今年安卡拉峰會召開前夕，川普再度批評歐洲國家國防支出不足，並在個人社群媒體上點名德國投入遠低於美國，形容這種情況「可笑」（Ridiculous）。

對此，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與北約秘書長呂特（Mark Rutte）均駁斥川普說法。呂特指出，歐洲盟國與加拿大近年新增國防支出已達數千億歐元，顯示歐洲正持續強化防衛能力，回應北約共同安全需求。

梅爾茨則在安卡拉峰會行前記者會回應表示，北約正變得「更歐洲化」，德國作為歐盟最大會員國，正承擔更多歐洲安全責任，將在峰會向北約成員國說明德國近年持續提高國防支出的努力。

北約 德國 土耳其

延伸閱讀

出席北約峰會 川普：會來是因為要給土耳其面子

伊朗、格陵蘭議題加深美歐裂痕？北約峰會重點一次看

加拿大史上最大軍購 攜手德國造12潛艦 南韓搶大單出局

川普抵土耳其首都 將出席北約峰會

相關新聞

南非反移民驅逐潮：排外暴力蔓延，無證移民成國家危機代罪羔羊？

南非反移民示威活動越演越烈，反移民團體「March and March」在今年5月中旬設下期限，要求南非境內的無證移民必須在6月30日前離開南非。而就在最後通牒當日，南非發生近期規模最大的全國性反移民示威，甚至在路上任意盤查無證移民、演變成肢體衝突。根據南非警方說法，其中有幾場示威活動激化，導致有2153人被捕、其中223人涉及犯罪行為。此外，迦納政府則表示，有一名迦納公民在示威活動中遭到殺害，目前已向南非提出抗議，便成了反移民示威的延伸案件。南非的反移民浪潮從何而來？又如何演變成如今的暴力與恐懼？

為何中國罕見越洋射飛彈？紐時揭背後目的 專家示警「堡壘戰略」

紐約時報報導，中共海軍長期以來僅在境內試射核飛彈，近日卻罕見越洋發射，從一艘核潛艦向太平洋發射一枚戰略飛彈，此舉不僅意在試探美國防衛戰略的界線，也警告區域國家勿仿效日澳試圖牽制中方影響力，更凸顯北京決心縮小與美國在海基核武上的差距，確保與美國發生潛在衝突時能握有更強籌碼。

北約再震盪！川普嗆撤光駐歐美軍 重提接管格陵蘭、再批盟友不幫忙

美國總統川普7日出席北約安卡拉峰會期間，表示可能撤出全部駐歐美軍，同時重申美國應控制格陵蘭，並將此事與他不滿歐洲盟友未在對伊朗戰爭中「提供幫助」連在一起。

法極右翼領袖雷朋涉貪案峰迴路轉 宣布2027參選總統

法國極右翼領袖雷朋（Marine Le Pen）今天宣布參加2027年總統大選，並就她所涉挪用公款罪名向最高法院提出上訴...

庫迪咖啡揚言打敗星巴克 卻在日本踢鐵板開不到10家店

中國大陸連鎖品牌庫迪咖啡（Cotti Coffee）2026年進軍德國、要挺進美國加州展店，目標皆是搶占以星巴克為首的連鎖咖啡版圖。不過回顧3年前庫迪在東京插旗，懷抱一年後超越日本星巴克的雄心，現在別說是千家門市，庫迪在日本的門市連10家都不到。

與日韓簽小型核反應爐合作備忘錄 美擬投千萬美元供技術支援

美日韓7日簽署小型模組化核反應爐（SMR）的三方合作備忘錄，美國國務卿魯比歐表示，這項諒解備忘錄將推進三國在小型反應爐上的合作，並稱小型反應爐是未來的能源世代，讓三國經濟變得更強大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。