瑞典藏團譴責中國民族團促法：壓迫不會帶來團結

中國「民族團結進步促進法」1日上路，各界擔憂將使中國境內少數民族承受更大壓力，並為北京的跨境鎮壓提供法律依據。瑞典藏人團體表示，這部法律之下沒有自由，不只是在中國，甚至連境外也難以倖免。壓迫語言、文化、信仰不會為一個國家帶來團結。

中國7月1日起實施「民族團結進步促進法」，主張民族團結的事業堅持由中國共產黨領導，且可究責境外組織與個人等。

瑞典維吾爾人社群與藏人團體在5日於斯德哥爾摩國會外的廣場舉行烏魯木齊七五事件的紀念活動，譴責「團促法」，並悼念2日在美國紐約的聯合國總部附近，自焚抗議的流亡美國藏人洛嘎讓贊（LogaRangzen）。

瑞典圖伯特（西藏）社團（Tibetan Community inSweden）的Choekyi對中央社表示，自己是藏人，雖然從未在西藏生活過，但他的語言、文化和宗教，始終讓他與自身的認同及文化根源保持連結；他非常擔心這部法律，以及它可能對藏人權利帶來的影響。

西藏青年組織V-TAG主席丹增卻登（Tenzin LodoeChoedon）表示，中國團促法形同文化屠殺，這部法律試圖消滅藏人、維吾爾人、南蒙古人說話、祈禱與學習的方式。

她表示，第63條更是將法律責任擴及中國境外人士，只要中方認定其行為「破壞民族團結」，就可能被究責。這是對所有海外倡議人士發出的直接警告。在這部法律之下，不只是在中國，就連中國境外也沒有自由。

瑞典維吾爾委員會（Swedish Uyghur Committee）的主席山薩克（Shukur Samsak）批評，「團促法」並非一項新政策的開始，而是將過去數十年針對境內各少數民族的種族滅絕政策，以法律形式正式化。這部法律將強制同化轉化為治理原則，並向世界包裝成所謂的「團結」。

瑞典圖伯特委員會（Swedish Tibet Committee）的主席比洋斯德特（Mattias Björnerstedt）表示，透過壓迫語言、文化和信仰，不會帶來一個國家的團結。唯有建立在尊重人權、多元性及所有人民尊嚴之上的團結，才能長久維持。