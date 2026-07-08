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法極右翼領袖雷朋涉貪案峰迴路轉 宣布2027參選總統

中央社／ 巴黎7日專電
法國極右翼領袖雷朋（Marine Le Pen）宣布參加2027年總統大選。路透
法國極右翼領袖雷朋（Marine Le Pen）宣布參加2027年總統大選。路透

法國極右翼領袖雷朋（Marine Le Pen）今天宣布參加2027年總統大選，並就她所涉挪用公款罪名向最高法院提出上訴。多項民調結果顯示，極右翼在明年大選第一輪投票將領先。

雷朋被控挪用原本應用於支付助理薪資的歐洲議會經費，實際上用來聘人從事她所屬政黨「國民聯盟」（RN）的工作。

巴黎上訴法院今天稍早認定雷朋罪名成立，但刑罰較先前判決來得輕。

她被處以3年徒刑，其中2年緩刑，1年必須執行，可採配戴電子監控裝置的方式服刑，另罰款10萬歐元（約新台幣367萬元）和45個月不得競選公職，其中30個月可緩刑。

不得競選公職的實際執行期限為15個月，而雷朋是於2025年3月31日被定罪，15個月期限實際上已滿，這使雷朋得以參加2027年4月舉行的總統大選。

她晚間接受法國電視一台（TF1）專訪時堅稱自己清白，將向最高法院提出上訴，她認為此舉將使前述刑罰暫緩執行，因此她可在不配戴電子監控裝置的情況下展開競選活動。

與此同時，她認為應讓法國人民評判及做出最終決定，「今晚，我就是一名候選人」。

至於國民聯盟黨魁巴德拉（Jordan Bardella）的未來角色，雷朋透露，一旦她勝選，將任命巴德拉出任總理，2人將組成牢固的雙人組，很快會啟動競選活動。

各界原本認為，若雷朋無法參選，將由巴德拉代表國民聯盟角逐總統大位。

巴黎人報（Le Parisien）報導，今年6月初民意調查結果顯示，無論是巴德拉或雷朋參選，在第一輪都可能得到3成以上的支持率，巴德拉的勝出機率甚至略高於雷朋。

民調機構「輿觀」（YouGov）近日在哈芬登郵報（HuffPost）委託下，針對國民聯盟支持者的調查結果也顯示，52%的受訪者認為巴德拉是首選。

雷朋宣布參選後，她的競選網站隨即上線，首頁標語為「為了法國，復興」（Pour la France, laRenaissance）。這將是她第4度參加總統大選。

正訪問敘利亞的總統馬克宏（Emmanuel Macron）未對此案進展發表評論，認為「總統不評論司法裁決，對民主有益」。

將參選的前總理菲力普（Edouard Philippe）晚間表示，雷朋有權做出此一選擇，並向人民闡述理念，而法國人會傾聽她的陳述，最終做出決定。

領導中間偏右「復興黨」（Renaissance）且已宣布參選的艾塔爾（Gabriel Attal）說，當一個人想成為共和國總統，就是向人民保證自己會確保法律規範得到維護，而曾被判刑、有犯罪紀錄，就涉及道德層面的問題。

極左翼政黨「不屈法國」（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）也將參選，他在社群媒體平台發文表示，無論極右派是誰參選，情況都沒有改變，他要在明年大選「為國家掃除國民聯盟」。

雷朋 歐洲議會 最高法院

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