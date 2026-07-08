聽新聞
0:00 / 0:00
美考慮出售F-35給土耳其 以總理：將破壞中東權力平衡
美國總統川普稍早表示考慮出售F-35匿蹤戰機給土耳其後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，此舉將會破壞「破壞」中東的權力平衡。
法新社報導，土耳其2019年執意向俄羅斯購買防空飛彈系統，遭美國踢出F-35研發計畫。儘管如此，川普（Donald Trump）表示正考慮出售F-35戰機給土耳其。
尼坦雅胡接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪表示：「這將破壞中東權力平衡，因為我認為土耳其帶有侵略的野心。當你賦予他們那種力量，你將會看到隨之而來的侵略行為。」
土耳其長期以來希望重返F-35計畫，並期盼華府解除制裁；美方制裁已造成雙邊關係惡化，並對土耳其國防計畫構成障礙。
尼坦雅胡先前反對美國出售這些戰機給土耳其，但土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）正設法利用他與川普的良好關係，爭取獲得已支付款項的5架戰機。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。