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美考慮出售F-35給土耳其 以總理：將破壞中東權力平衡

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導

美國總統川普稍早表示考慮出售F-35匿蹤戰機給土耳其後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，此舉將會破壞「破壞」中東的權力平衡。

法新社報導，土耳其2019年執意向俄羅斯購買防空飛彈系統，遭美國踢出F-35研發計畫。儘管如此，川普（Donald Trump）表示正考慮出售F-35戰機給土耳其。

尼坦雅胡接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪表示：「這將破壞中東權力平衡，因為我認為土耳其帶有侵略的野心。當你賦予他們那種力量，你將會看到隨之而來的侵略行為。」

土耳其長期以來希望重返F-35計畫，並期盼華府解除制裁；美方制裁已造成雙邊關係惡化，並對土耳其國防計畫構成障礙。

尼坦雅胡先前反對美國出售這些戰機給土耳其，但土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）正設法利用他與川普的良好關係，爭取獲得已支付款項的5架戰機。

中東 F-35 土耳其

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