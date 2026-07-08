世界盃也要「美國優先」？川普介入紅牌 美歐衝突更嚴重

跨大西洋關係過去一年半以來持續緊張，北約領袖七日在土耳其召開峰會前夕，美國總統川普爭取到美國隊前鋒巴洛根解除紅牌禁賽處罰，在歐洲引發強烈不滿，再次考驗美歐關係。

紐約時報報導，比利時官員與歐洲足球界人士六日對巴洛根禁賽處罰遭撤銷一事表示憤慨，巴洛根原本因為紅牌被禁止出戰當晚對比利時的世界盃賽事。

川普今年初曾威脅吞併丹麥的自治領地格陵蘭島，撼動北約根基，抨擊歐洲盟友在伊朗戰爭中未支持美國，並揚言威脅撤回駐歐部隊。

歐洲領袖原本期盼藉由北約峰會展現軍費成長以留住美國的承諾，但俄羅斯在峰會前夕加劇對烏克蘭的攻勢，讓情勢更加嚴峻複雜。

知情人士透露，川普上周致電國際足總（ＦＩＦＡ）主席英凡提諾，要求重新審查巴洛根的禁賽處罰。ＦＩＦＡ於五日宣布解除禁賽，比利時外交大臣佩瑞弗批評，「這項決定顯然引發很多疑問，若一通電話真的可以解釋這項令人費解的決定，形同破壞足球和體育運動基本規則」。

比利時皇家足球協會的申訴遭ＦＩＦＡ申訴委員會駁回，理由是該協會非當事方，歐洲足總則批評川普此舉「跨越紅線」。

川普六日在白宮證實，曾打電話要求英凡提諾「重新審查」，但堅稱「我沒有告訴他該怎麼做，且我也不認為這是他自己做的決定」。

英凡提諾表示，他向川普解釋當時相關程序仍在進行，「這就是ＦＩＦＡ運作的方式，也是我將始終堅持的原則」。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團歐洲區總經理拉曼認為，此事雖然不至於撼動跨大西洋關係，卻提醒歐洲政府川普「不受任何規則或規範約束，且他毫不保留地奉行『美國優先』政策」。

比利時智庫布魯蓋爾資深研究員柯克加德指出，此事恐讓已與川普保持距離的歐洲右派領袖更難靠攏，但歐洲眼下仍「迫切需要」川普在此次北約峰會的支持，因為烏克蘭亟需美製的愛國者防空系統，「所以他們不會主動挑起爭端」。