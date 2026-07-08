史上最大宗軍購案！加拿大買德12艘潛艦 靠攏歐洲

加拿大六日宣布將向德國洽購多達十二艘新潛艦，將是加國史上規模最大的軍事採購。總理卡尼表示，面對當前更分裂、凶險的世界及美加關係緊張，加拿大必須增加國防支出。

金融時報報導，加拿大選定德國造艦商蒂森克虜伯海事系統公司（ＴＫＭＳ）打造新一代潛艦艦隊。這項重要國防採購將讓加拿大在與美國川普政府關係惡化之際，與歐洲更緊密。

加拿大總理卡尼六日表示，ＴＫＭＳ是加國政府屬意的供應商，將提供十二艘排水量約三千噸、能在北極環境執行任務的柴電潛艦。

卡尼在加國東南岸諾瓦斯科細亞省首府哈利法克斯的一處海軍基地說：「這將是加拿大史上規模最大的軍事採購。整個計畫帶來的經濟效益將遠超過任何其他國防投資，並能嘉惠加拿大各地。我們預計在二○三四年結束前能先拿到四艘潛艦。」

卡尼說若與ＴＫＭＳ的談判最終不成功，將改向另一家投標者南韓的韓華海洋採購。加拿大也正重新檢討二○二三年向美國採購八十八架Ｆ-35戰機的合約，評估是否改為向瑞典紳寶集團採購獅鷲戰機。

華爾街日報指出，過去一年加拿大已提前達成北約所規定國防支出在ＧＤＰ占比百分之二目標，並承諾二○三五年底前達成百分之五的北約新目標。加拿大已提高軍人薪資待遇，並於去年成立新的國防投資機構，以加快軍備採購流程。

卡尼選在北約將於七月七到八日在土耳其舉行峰會的前一天宣布這項潛艦採購案，表示「在一個更加凶險且分裂的世界裡，加拿大必須投入更多力量來保衛自己、維護主權，並支持盟友」。

加拿大擴軍的背景也時值與川普政府間的貿易與地緣政治緊張之際。卡尼去年稱長久以來認為加國地理位置足夠安全的觀點正過時，且加拿大長年對建軍備戰投資不足，使國家在面對美國時處於弱勢，批評美國「正開始利用霸權變現，對進入美國市場收費，還減少對美加共同安全的相對貢獻」。