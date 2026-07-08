9/24川習再會！川普催白宮宴會廳加緊完工 「大家都想見習主席」

美國總統川普表示，他預計九月廿四日前後會晤中國大陸國家主席習近平；這個時間與聯合國大會同期。習近平上任以來僅在二○一五年親自出席過一次聯合國大會，若此次九月行程成真，將是美中今年五月北京峰會後再次舉行高峰會，也可能成為習暌違多年後再度親赴聯大的重要外交活動。

彭博資訊報導，川普六日在一場活動中談到白宮宴會廳興建計畫時，提到習近平可能訪問白宮的日期，並表示習近平可能造訪，也是興建新宴會廳的原因之一。

川普說：「例如，習主席將在九月廿四日前後來這，我相信是這個時間。我們需要一個大型宴會廳，可以容納數千人來見他。每個人都想見他。」

華盛頓郵報報導，川普為迎接習近平國是訪問，將提早一個多月完成白宮新直升機停機坪等建造工程。該報取得承包商與白宮往來電郵及文件紀錄顯示，白宮要求加快新直升機停機坪、南門廊及白宮車道相鄰部分等工程，建築工人需要「每星期七天、每天廿四小時不間斷施工」，使原來的一千三百萬美元建造成本增加八十七點五萬美元。

川普先前曾表示，預計於九月接待習近平，但未曾提出可能的訪問日期。如果習近平屆時造訪華府，行程將與一年一度的聯合國大會同期。

習近平自二○一二年上台以來，曾多次參與聯合國大會一般性辯論並發表重要講話。二○一五年九月，習近平首次親赴紐約聯合國總部出席第七十屆聯大一般性辯論，發表以「人類命運共同體」為核心的演講。二○二○年與二○二一年，他因應疫情改以視訊方式參與，並於二○二一年提「全球發展倡議」。

復旦大學美國研究中心副主任趙明昊指出，中美元首五月北京會晤達成共識，尋求構建「建設性戰略穩定關係」，這是良好的進展，但挑戰在於美國國內的支持仍有限，如何讓這項共識可操作化、制度化，在二○二八年以後延續下去，是非常大的挑戰。

對台灣議題，趙明昊說「在台灣問題上，雙方現在都希望能降溫，能夠找到一些辦法來管控分歧」。