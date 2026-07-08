出席北約峰會 川普：會來是因為要給土耳其面子

北大西洋公約組織兩天峰會七日在土耳其首都安卡拉登場，第一天先舉行國防產業活動，正式領袖峰會第二天展開。北約秘書長呂特在開幕致詞中表示，面對俄羅斯、中國與北韓加強合作，盟國必須推動「跨大西洋國防工業革命」，加快軍備生產與國防採購，確保聯盟有能力因應共同安全威脅。美國總統川普七日抵達土耳其後，則再度放話批評北約。

呂特致詞時警告，俄羅斯正把將近一半國家預算投入戰爭機器，中國持續現代化軍力，並在缺乏透明度的情況下擴大核能力，北韓也支援俄羅斯。他表示，這些國家愈來愈常合作，盟國必須保持警覺，「他們沒有把我們的最大利益放在心上」。

呂特也宣布，北約盟國未來五年將投入超過四百億美元，強化反無人機能力。北約成員國並預料將重申支持烏克蘭，承諾在二○二六年提供七百億歐元援助。這些宣布凸顯北約希望把國防支出轉化為實際產能，以因應俄烏戰爭與美國軍備庫存快速消耗後的壓力。

路透報導，峰會第一天宣布多項軍備協議，總額達數百億美元，意在回應美國要求歐洲提高國防支出的壓力。相關協議包括歐洲國家向美國諾斯洛普格魯曼公司採購監偵無人機、北約向瑞典紳寶公司購買飛機。另有消息人士透露，美國正與德國等國磋商，在歐洲共同生產烏克蘭急需的飛彈。

北約三十二個成員國出席這場峰會之際，美國正與歐洲盟國因伊朗、格陵蘭等議題關係緊張。川普飛抵安卡拉後，與土耳其總統厄多安的互動，也使美土軍售與美國駐歐部署成為場邊焦點。

川普與厄多安會談時表示，他正考慮是否向土耳其出售Ｆ-35戰機。土耳其先前因購買俄羅斯防空系統，遭美方禁止取得Ｆ-35，禁令後來也已寫入法律。川普稱，美國與土耳其關係更好，土耳其「在許多方面」比其他取得Ｆ-35的國家更忠誠，並稱Ｆ-35是目前最好的戰機。不過目前仍不清楚他打算如何繞過國會禁令。

川普同時拒絕說明是否將宣布進一步削減美國駐歐部隊，只說「我們會再看看」。他也再次批評北約，暗示若峰會不是在土耳其舉行，自己可能不會出席。知情人士說，川普因北約盟友拒絕參與美國對伊朗的軍事行動感到不滿，私下討論過將美國在歐洲兵力削減約三分之一，使美國在歐洲軍事存在的前景再度受到關注。

川普預計八日峰會期間將與烏克蘭總統澤倫斯基在場邊會晤。克里姆林宮表示，將密切關注北約峰會，稱對俄方「極具關注價值」。克宮發言人佩斯科夫也批評，峰會登場前已出現一連串針對俄羅斯、充滿「對抗意味」的說法，但他未進一步說明所指為何。