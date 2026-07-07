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土耳其總統：獲承諾售5架F-35戰機 盼川普言而有信

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
美國總統川普（左）7日與土耳其總統厄多安（右）於安卡拉總統府會談。路透
美國總統川普（左）7日與土耳其總統厄多安（右）於安卡拉總統府會談。路透

土耳其總統厄多安7日表示，土國已接近和美國達成購買F-35與美製噴射發動機的協議，後者將用於土耳其第五代戰機「可汗」之上。

厄多安與美國總統川普在安卡拉總統府舉行雙邊會談，談到F-35時，厄多安說土耳其「已獲承諾將取得5架戰機」，「我們相信川普總統也就此另外做出承諾。我們希望先前取得的消息未來能透過實際行動得到證明」。

他補充道，「川普總統一向言而有信，希望在F-35議題上本次領袖峰會能取得正面成果，並做出有利的決定」。

至於美國製造、將用於土國戰機的發動機，厄多安說「川普已帶給我們一些好消息，我也相信他會再次帶來好消息。有了這些好消息，我可能會在這次峰會上感謝他」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，儘管國會曾有禁令，川普還是表示會儘快就出售土國戰機做出決定，還說將解除土耳其因購買俄國防空系統而祭出的制裁。

F-35 土耳其 川普 厄多安

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