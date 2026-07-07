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王毅訪挪威 首相斯托爾：中國是日益嚴峻安全挑戰

中央社／ 赫爾辛基7日專電

中國外長王毅昨天訪問奧斯陸，挪威首相斯托爾（Jonas Støre）接見後坦言，中國對挪威而言是「日益嚴峻的安全挑戰」，挪威正基於國安加強防範，並與盟友合作降低對中方的依賴。

王毅訪北歐挪威是最後一站，也是今年以來第二度訪歐。訪問時間點緊接在土耳其北大西洋公約組織（NATO）峰會前夕，挪威公共廣播公司（NRK）分析，此行是北京在峰會前直接掌握北歐各國與美國關係走向的重要機會。

斯托爾接見王毅後在政府聲明中指出，中國雖是挪威在許多領域的合作夥伴，但對挪威而言是日益嚴峻的安全挑戰。挪威因此基於國家安全，對中國採取更謹慎的態度，並與盟友密切合作，降低包括對中方行為者依賴在內的各種脆弱性。

挪威外長艾德（Espen Barth Eide）代表挪威，就北京大使館地與中方簽署70年新租約，有效期延至2097年，挪威須向中國支付約3.55億挪威克朗（約新台幣11億6000萬元）。

挪威媒體TV2細問租約，斯托爾表示，挪威對中國的情報活動已有應對，「必須嚴密監控，也必須把這一點納入大使館的安全規劃」。

挪威安全警察局（PST）2024年曾公開警告，中國在挪威動用大量資源從事情報活動，鎖定技術竊密、壓制異議人士及影響政治進程三大面向，並逮捕一名涉嫌替中國情報機構服務的男子。

挪中雙方對烏克蘭停戰的目標一致，如何達成則分歧明顯。艾德直言，他對北京提出「強烈訴求」，要求中方善用與莫斯科的關係，敦促俄羅斯無條件回到談判桌，並指出北歐四國在王毅此行均傳遞相同立場，要求北京停止支援俄羅斯。

艾德強調，此次會談同樣提出人權問題，「涉及維吾爾族的處境、西藏、香港，以及其他議題，我今天提了，過去也多次提過」，挪威一貫在外交對話中提出這些關切。場外，維吾爾族委員會、西藏委員會與法輪功人士聚集抗議。

挪中外交關係曾在2010年嚴重受挫。挪威諾貝爾委員會當年將和平獎頒予中國異議人士劉曉波，北京隨即凍結雙邊關係，直到2016年才逐步修復。雙邊自由貿易協定談判自2008年啟動，至今仍未達成。

另外，艾德說，雙方在氣候議題上較易取得共識，「中國比美國更接近挪威的主張，對氣候危機的重視程度也遠高於美國」。

王毅 挪威 中方

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