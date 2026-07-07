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涉摩納哥爆炸案烏女命喪基輔 烏情報人員遭拘留

中央社／ 基輔7日專電

涉嫌於日前在摩納哥策劃爆炸案、企圖殺害身價約2.25億美元烏克蘭裔富豪的39歲烏克蘭籍女子，昨日被發現陳屍基輔，身中槍傷。烏克蘭執法部門已依涉嫌謀殺罪拘留一名現役國防情報人員及另一名男子，案件仍在調查中。

烏克蘭媒體「烏克蘭真理報」引述執法部門消息報導，貝雷佐夫斯卡（Anastasiia Berezovska）的遺體於當地時間6日晚間11時左右在基輔被發現，身上有槍傷。消息人士指出，她於2025年3月22日至2026年7月1日期間出境，行程與上月29日發生於摩納哥的爆炸案時間相符。

烏媒UNN報導，貝雷佐夫斯卡返國後，曾與兒子及兩名男子聯繫，其中包括一名現役國防部情報總局（GUR）人員及一名前執法人員。

烏克蘭檢察官辦公室發表聲明表示，現有資料顯示，兩名男子曾多次向死者的加密貨幣錢包及銀行帳戶匯款。檢方已依涉嫌謀殺罪拘留兩人，目前正持續偵辦，並已將相關資訊提供摩納哥司法調查機關。

貝雷佐夫斯卡涉嫌於本年6月29日在摩納哥一棟公寓大樓入口大廳，女扮男裝放置裝有爆炸裝置的包裹，企圖炸死58歲烏克蘭富豪葉莫拉耶夫（VadymYermolaiev）、其伴侶及13歲兒子。據報導，葉莫拉耶夫的伴侶在爆炸中受到重傷。

摩納哥檢方當時表示，貝雷佐夫斯卡犯案後逃往法國，再輾轉前往義大利、德國等地。國際刑警組織（Interpol）隨後發布紅色通緝令（Red Notice），以涉嫌殺人未遂及意圖利用爆炸裝置危害公共安全等罪名通緝她。

葉莫拉耶夫來自烏克蘭第聶伯羅（Dnipro），身價估計約2.25億美元（約新台幣72億元），主要從事大型房地產開發，並投資農業及酒類生產。他於2018年放棄烏克蘭國籍，之後取得賽普勒斯國籍。

葉莫拉耶夫2022年遭「烏克蘭真理報」報導，在俄烏戰爭期間滯留海外並過著奢華生活。2023年又遭烏克蘭安全局（SBU）指控，持續在俄羅斯占領的克里米亞半島經商，並向俄羅斯繳納鉅額稅款。其後烏克蘭政府凍結其資產，並將他列入制裁名單。

國防部 基輔

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