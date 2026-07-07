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不能過度依賴美國 北約秘書長：歐洲比五年前強大多了
北約秘書長呂特7日出席北約國防產業論壇小組討論時表示，北約如今相較5年以前，已成為美國更強大的合作夥伴，北約也持續推動減少對美國國防的依賴並取得顯著進展。
北約峰會今年在土耳其登場，呂特和歐盟執行委員會主席范德賴恩舉行北約–歐盟對話時說，「我們需要一個更強大的歐洲與更強大的北約」。
他還說，北約首要任務是擴大在歐洲、加拿大及美國的國防產業基礎，並補充歐洲已看到新設廠房與生產線增加。「我們看到的是自冷戰結束以來前所未有的轉型，歐洲正為北約承擔更多責任」。
他說，「今日北約已完成轉型，美國在歐洲擁有較5年前強大的多的合作夥伴。整個北約都變更強大」。
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