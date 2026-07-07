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看土耳其面子才來！北約峰會登場前川普槓盟友 再提控制格陵蘭
美國總統川普7日在北約峰會登場前，先與土耳其總統厄多安舉行雙邊會談。隨後接受媒體訪問時，川普拒絕透露是否宣布進一步削減駐歐美軍，只說「我們拭目以待」。川普還暗示曾經考慮不出席北約峰會，也重申希望能夠控制格陵蘭，但「那樣做損害我與北約的關係」。
川普受訪時再次抨擊北約，「我對北約非常失望。坦白說若不是峰會在土耳其舉行，而我的朋友（指厄多安）恰好是一位非常強勢、有能力的領導人，我可能不會出席。我覺得我必須出席，因為我知道他全力以赴」。
美國有線電視新聞網（CNN）指出，川普曾私下討論將駐歐美軍人數削減3分之一的可能性，此前他曾對北約盟國拒絕參與美國對伊朗的軍事行動表達不滿。
針對格陵蘭，他說格陵蘭對美國的國家安全具有重要的戰略意義，並稱丹麥對該島的投資不足，而隨著中國大陸與俄國在北極區擴大影響力，格陵蘭的地理位置使其愈來愈重要。
他說，「格陵蘭對丹麥沒有幫助，丹麥也不花錢真正協助格陵蘭，但它對美國而言卻是重要的一部分。格陵蘭應由美國控制，而不是讓丹麥控制」。
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