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北約公布大規模軍購 強化防衛自主芬蘭扮要角

中央社／ 赫爾辛基7日專電

北大西洋公約組織（NATO）今天於土耳其安卡拉舉辦峰會及國防產業論壇，大動作釋出一系列採購計畫，專案定名為「大公開」（The Big Reveal），外界分析此舉要扭轉北約長期仰賴美國關鍵軍事能力的失衡局面。

芬蘭國防部長哈卡寧（Antti Häkkänen）於現場一口氣簽署14項協議，成為本次「指標性計畫」（HVP）中受矚目的核心要角。

據記者觀察，這些協議在美國總統川普還沒下飛機抵達峰會前即已完成簽署，宣示區域防衛自主的決心。

赫爾辛基日報（Helsingin Sanomat）即時報導，北約秘書長呂特（Mark Rutte）宣布，由比利時、克羅埃西亞、法國、波蘭、西班牙、土耳其與英國共同出資，成立多國聯合機隊，採購新一代空中巴士A400M運輸機；北約現有的A330多功能加油運輸機（MRTT）機隊也將加購，與芬蘭在內共9國參與生產。歐洲藉此汰換過去長期仰賴美國的戰略空運與空中加油能力。

芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，北約同步強化無人偵察能力，最多將採購5架美製MQ-4C人魚海神（Triton）無人偵察機，強化情報監視偵察（ISR）能力。哈卡寧指出，MQ-4C能強化北約在北方的偵防縱深，芬蘭也將出資參與。

北約同時著手汰換老舊預警機隊，呂特宣布，北約將與瑞典國防工業大廠紳寶集團（Saab）就採購「全球之眼」（GlobalEye）預警機系統展開正式談判，準備汰換駐防德國蓋倫基爾亨（Geilenkirchen）基地的美製E-3「哨兵」（Sentry）預警機隊，這批預警機是北約少數直接持有、而非由會員國各自操作的軍事資產。

芬蘭國防部新聞稿指出，這項聯合採購最多將購入10架全球之眼。哈卡寧形容這項採購「意義重大」，並向Yle透露芬蘭雖未在這輪直接下單，但長遠設定自行採購同型飛機爲目標。他並指出，紳寶與國防企業伯屈里亞（Patria）位於芬蘭的產線在採購案中份量吃重，對芬蘭也十分重要。

哈卡寧今早簽署的協議還包括空防、太空科技與國防關鍵原物料等領域的北約「指標性計畫」，其中國防關鍵原物料計畫成員包括加拿大、挪威、丹麥與瑞典，各國承諾聯合採購、儲存並運輸關鍵國防物資；另與美國簽署2份聲明，一份支持強化國防工業產能、成立採購聯盟，一份探討飛彈產業合作的可能性。

哈卡寧另點名履帶車輛升級案，稱這是打造「新一代明星產品」的機會，該案已獲歐盟1億歐元（約新台幣36億9000萬元）資助，他說已有多國表達興趣。

哈卡寧強調，芬蘭積極參與北約國防建設，這次在論壇簽署的協議，具體展現北約以360度全方位應對威脅、強化全域防衛的布局；太空科技、空防與北極事務，對芬蘭而言都很關鍵。

赫爾辛基日報另報導，北約未來5年將投入400億美元（約新台幣1兆2800億元）因應無人機威脅，並在2027年底前將操作員訓練規模擴大5倍，芬蘭也已加入這項計畫。

北約 芬蘭 土耳其

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