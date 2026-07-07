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川普抵土耳其首都 將出席北約峰會

中央社／ 安卡拉7日綜合外電報導
美國總統川普（Donald Trump）今天抵達土耳其首都安卡拉，準備出席北大西洋公約組織（NATO）峰會，各國領袖希望在這次峰會以國防支出承諾，來爭取川普的支持。美聯社
美國總統川普（Donald Trump）今天抵達土耳其首都安卡拉，準備出席北大西洋公約組織（NATO）峰會，各國領袖希望在這次峰會以國防支出承諾，來爭取川普的支持。美聯社

美國總統川普（Donald Trump）今天抵達土耳其首都安卡拉，準備出席北大西洋公約組織（NATO）峰會，各國領袖希望在這次峰會以國防支出承諾，來爭取川普的支持。

法新社報導，在明天峰會主要會議前，川普預計先在土耳其總統府內與土國總統艾爾段（Recep TayyipErdogan）會談，之後參加領袖官方晚宴。

川普搭乘卡達贈送的「空軍一號」（Air ForceOne）新專機首次進行海外出訪，於當地時間下午1時51分（格林威治標準時間10時51分）抵達，艾爾段與總統衛隊在停機坪迎接。

這是川普首次以總統身分正式訪問安卡拉。

路透社報導，兩名知情人士今天稍早表示，預計川普將在訪問安卡拉期間，表態支持向土耳其出售F-35戰鬥機，儘管相關法律及國會障礙尚未完全排除。

川普隨後公開表示，華府會考慮出售F-35戰鬥機給土耳其。

在川普抵達前，北約盟國力圖展現防禦支出大幅成長，且新簽訂的軍備合約價值達數以十億計美元，藉此安撫不滿歐洲應對伊朗戰爭方式的川普。

川普今天與艾爾段會面時告訴記者，歐洲的北約盟國對於美伊戰爭的回應，讓他「非常失望」。

本次為期兩天的峰會登場前一年，北約成員國曾在川普施壓下，承諾將安全相關支出提升至占國內生產毛額（GDP）的5%。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）強調，歐洲國家正在兌現承諾，增加軍事預算，並在俄羅斯威脅下，朝著承擔更多歐洲防務責任的方向邁進。

土耳其 川普 北約

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