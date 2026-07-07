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川普稱儘快決定是否出售F-35給土耳其 讚土國「比其他國家忠誠」

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
土耳其總統艾爾段（左）７日在安卡拉總統府舉行歡迎儀式，迎接美國總統川普（右）。法新社
土耳其總統艾爾段（左）７日在安卡拉總統府舉行歡迎儀式，迎接美國總統川普（右）。法新社

美國總統川普7日抵達土耳其首都安卡拉，準備參加北約峰會。川普在當地表示，儘管國會設有禁令，他將很快決定是否向土耳其出售F-35戰機；他並稱讚土耳其比其他獲得這款戰機的國家更忠誠。

川普說：「我們與土耳其的關係更好，而土耳其在許多方面比其他我們認為會忠誠的國家忠誠得多。」他主張，許多人認為，儘管土耳其曾購買俄羅斯防空系統，仍應能購買F-35。

川普說，出售F-35「當然是我們會考慮的事」。他說：「這是一款很棒的飛機，是最好的，目前遠遠是最好的飛機，當然是我們會考慮的事。」

美國官員稍早告訴美國有線電視新聞網（CNN），川普預計本周表明，他願意向土耳其出售F-35，推翻他第一任期內實施、後來已立法的禁令。目前仍不清楚，川普究竟打算如何繞過國會對出售這款戰機的禁令。

此外，一名以色列消息人士也表示，總理內唐亞胡已私下向川普表達擔憂，認為這筆軍售恐削弱以色列軍事優勢。該名以色列消息人士還說，美方傳達的消息則是「即使出售獲得批准並順利完成，真正落實仍需要相當長的時間」。

F-35 土耳其 川普

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