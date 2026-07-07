快訊

殺出重圍 台指期夜盤上半場反彈逾百點

專訪／「玉女掌門人」升格當外婆 16年婚倒吃甘蔗5字心法曝

國泰投信總經理張雍川「督導不周」請辭 董監事名單也異動

聽新聞
0:00 / 0:00

戴電子腳鐐就不選？法上訴法院維持雷朋有罪判決 縮禁選期留想像空間

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
法國極右派領袖雷朋先前表示，只要法官判必須配戴電子腳鐐，她就不會參選，因為每次舉行競選活動都必須申請許可，無法正常造勢。路透
法國極右派領袖雷朋先前表示，只要法官判必須配戴電子腳鐐，她就不會參選，因為每次舉行競選活動都必須申請許可，無法正常造勢。路透

法國上訴法院7日維持極右派領袖雷朋挪用歐盟資金的有罪判決，但縮短她不得參選公職的期限，使她理論上仍可角逐2027年法國總統大選。

法院裁定，雷朋須服三年徒刑，其中兩年緩刑，另須配戴電子監控腳鐐一年。法院也將她不得參選公職的時間實質縮短為15個月；技術上仍是45個月禁令，但其中30個月暫緩執行，另處10萬歐元罰款。

這項裁定使雷朋仍保有參選總統的法律空間，但是否投入大選，關鍵已回到她本人手上。雷朋先前表示，只要法官判必須配戴電子腳鐐，她就不會參選，因為每次舉行競選活動都必須申請許可，無法正常造勢。換言之，法院並未完全封死她的參選之路，但雷朋曾明確表示，在這些條件下不會參選。

法國的歐洲盟友正密切關注雷朋下一步。法國是歐盟第二大經濟體，也是核武國家，並擁有以歐洲標準而言相當可觀的軍力。向來疑歐、對北約不熱中的雷朋，以及可能代替她參選的門生巴德拉，目前在民調中大幅領先其他可能候選人，令歐盟憂心。

部分歐洲決策人士認為，若巴德拉成為法國總統，可能比雷朋更容易溝通；也有人認為，他年輕且政治經驗不足，可能在明年大選前犯錯、流失支持。目前距離法國明年大選投票仍有九個月，變數仍多。

雷朋 歐盟 法國

延伸閱讀

家族對決…薩拉案開審 牽動菲律賓大選

花蓮市長爭連任國民黨只報准不提名 挨轟「只會內鬥」縣黨部出面了

法院判有罪、解聘2年 校長仍具遴選資格？全教總籲教育部補漏洞

來台3年將離任 法國在台協會主任龍燁吐心聲：台灣讓人上癮

相關新聞

法國總統馬克宏訪問敘利亞期間 首都大馬士革傳爆炸大量濃煙升起

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7日訪問敘利亞會晤總統夏拉（Ahmad al-Sharaa），敘國首都大馬士革卻驚傳爆炸。

引火焚身！紐約藏人為何要用極端手段抗爭？

在中國於7月1日正式推行《民族團結法》後，美國紐約在7月2日發生一起藏人自焚的捨身抗爭。52歲的藏人洛嘎讓贊手持一面象徵圖博獨立的雪山獅子旗，在紐約的聯合國總部前引火自焚、拋灑寫有「China Out of Tibet」的傳單，最後不幸身亡。洛嘎讓贊在自焚前留下遺言，表達捍衛藏人自由、爭取圖博獨立的願望，認為中國《民族團結法》將會讓中國長年來壓迫少數民族的政策更加嚴厲。自焚事件引起國際的關注，這也是繼2009年到2012年藏人接連採取自焚的非常手段抗爭以來，罕見發生於美國境內的案例。為何洛嘎讓贊會採取這樣的「捨身」行動？背後涉及的佛教觀念為何？而中國推行《民族團結法》，又有哪些問題？

戴電子腳鐐就不選？法上訴法院維持雷朋有罪判決 縮禁選期留想像空間

法國上訴法院7日維持極右派領袖雷朋挪用歐盟資金的有罪判決，但縮短她不得參選公職的期限，使她理論上仍可角逐2027年法國總統大選。

北約峰會將開幕 日相高市因國會日程而缺席

日本首相高市早苗已經決定不參加本月7日到8日在土耳其首都安卡拉舉行的北大西洋公約組織（NATO）年度峰會。這是日本首相連...

索羅門群島強烈抗議中國飛彈試射 籲做朋友勿威脅

索羅門群島總理瓦爾今天以太平洋島國論壇主席身分，就中國近日在太平洋試射飛彈一事向中國外交官提出「強烈抗議」；他同時強調「...

哈米尼遺體運抵聖城 群眾嗆復仇：不要協議 要川普人頭

伊朗國營電視台報導，已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的遺體已於6日傍晚運抵伊斯蘭教什葉派聖城科姆（Qom），預定7日舉行送葬與告別儀式。稍早在首都德黑蘭的送葬隊伍中，大批群眾高呼反對與美方談判，並強烈呼籲國家採取報復行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。