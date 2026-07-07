戴電子腳鐐就不選？法上訴法院維持雷朋有罪判決 縮禁選期留想像空間

法國上訴法院7日維持極右派領袖雷朋挪用歐盟資金的有罪判決，但縮短她不得參選公職的期限，使她理論上仍可角逐2027年法國總統大選。

法院裁定，雷朋須服三年徒刑，其中兩年緩刑，另須配戴電子監控腳鐐一年。法院也將她不得參選公職的時間實質縮短為15個月；技術上仍是45個月禁令，但其中30個月暫緩執行，另處10萬歐元罰款。

這項裁定使雷朋仍保有參選總統的法律空間，但是否投入大選，關鍵已回到她本人手上。雷朋先前表示，只要法官判必須配戴電子腳鐐，她就不會參選，因為每次舉行競選活動都必須申請許可，無法正常造勢。換言之，法院並未完全封死她的參選之路，但雷朋曾明確表示，在這些條件下不會參選。

法國的歐洲盟友正密切關注雷朋下一步。法國是歐盟第二大經濟體，也是核武國家，並擁有以歐洲標準而言相當可觀的軍力。向來疑歐、對北約不熱中的雷朋，以及可能代替她參選的門生巴德拉，目前在民調中大幅領先其他可能候選人，令歐盟憂心。

部分歐洲決策人士認為，若巴德拉成為法國總統，可能比雷朋更容易溝通；也有人認為，他年輕且政治經驗不足，可能在明年大選前犯錯、流失支持。目前距離法國明年大選投票仍有九個月，變數仍多。