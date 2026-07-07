日本眾院席次削減案難獲共識 執政聯盟轉推皇室修法

日本國會會期剩下10天，朝野持續就「皇室典範」修正案、眾議院席次削減法案及「副首都」構想攻防。首相兼自民黨總裁高市早苗今天與日本維新會代表吉村洋文舉行黨魁會談，確認暫緩推動眾院席次削減法案，優先推進「皇室典範」修法。

根據朝日新聞、NHK報導，眾議院議員席次削減法案因為未獲在野黨支持，短期內難以完成立法，執政聯盟因此決定將重心放在「皇室典範」修正案，希望在本屆國會會期結束前完成審議。

高市與吉村傍晚會談約10分鐘，自民黨與維新會幹事長、國會對策委員長等人也一同出席。高市會後表示，在國會會期所剩不多的情況下，雙方就議員提案及後續國會議程交換意見，但不便透露細節。

高市表示，會中並未討論是否延長會期。

吉村會後表示，雙方就「皇室典範」修正案、「副首都」構想相關法案，以及眾議院議員席次削減法案的推進方式協商，後續將交由國會對策委員長持續協調。

他並強調，削減眾議院議員席次仍是維新會的重要改革主張，也是選舉時向選民作出的承諾，「目前不是要撤回」，維新會並沒有放棄推動。

另一方面，參眾兩院在野黨國會對策委員長今天舉行會談，會中一致認為，應先營造平穩的審議環境，讓「皇室典範」修正案盡快進入審議。此外，各黨也認為，不宜輕率大幅延長本屆國會會期。