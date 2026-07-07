英荷芬波4國發聲明 多邊防禦機制建置取得重大進展

英國、荷蘭、芬蘭及波蘭發布聯合聲明表示，4國在推動新的「多邊防禦機制」方面取得「重大進展」，目標為明年底前完成相關建置。

路透社報導，北大西洋公約組織（NATO）峰會今天在土耳其首都安卡拉（Ankara）登場，國防融資預計是峰會核心議題。

多邊防禦機制（Multilateral Defence Mechanism,MDM）也是互相競爭的多項國防融資倡議之一，旨在引導更多民間資金投入各國重整軍備工作。

這4國在聯合聲明中指出：「在研擬該機制的技術細節時，我們受益於更廣泛盟友群體的支持。」

這些國家表示，將致力擴大參與該計畫的國家聯盟，並於今年秋季攜手已宣布參與的國家，共同展開MDM下一階段發展。

在競爭日益激烈的國防融資倡議中，另一項重要計畫是加拿大推動的「國防、安全與韌性銀行」（Defence, Security and Resilience Bank, DSRB）。

加拿大預計在北約峰會上公布DSRB約10個創始國名單。

路透社透過電子郵件詢問波蘭財政部，是否正就參與DSRB事宜進行洽談，不過該部會目前尚未回應。

英國先前一直對參與DSRB持保留態度，但其財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）6月在國會指出，英國現在也就該計畫與加拿大進行合作。