聽新聞
0:00 / 0:00
英荷芬波4國發聲明 多邊防禦機制建置取得重大進展
英國、荷蘭、芬蘭及波蘭發布聯合聲明表示，4國在推動新的「多邊防禦機制」方面取得「重大進展」，目標為明年底前完成相關建置。
路透社報導，北大西洋公約組織（NATO）峰會今天在土耳其首都安卡拉（Ankara）登場，國防融資預計是峰會核心議題。
多邊防禦機制（Multilateral Defence Mechanism,MDM）也是互相競爭的多項國防融資倡議之一，旨在引導更多民間資金投入各國重整軍備工作。
這4國在聯合聲明中指出：「在研擬該機制的技術細節時，我們受益於更廣泛盟友群體的支持。」
這些國家表示，將致力擴大參與該計畫的國家聯盟，並於今年秋季攜手已宣布參與的國家，共同展開MDM下一階段發展。
在競爭日益激烈的國防融資倡議中，另一項重要計畫是加拿大推動的「國防、安全與韌性銀行」（Defence, Security and Resilience Bank, DSRB）。
加拿大預計在北約峰會上公布DSRB約10個創始國名單。
路透社透過電子郵件詢問波蘭財政部，是否正就參與DSRB事宜進行洽談，不過該部會目前尚未回應。
英國先前一直對參與DSRB持保留態度，但其財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）6月在國會指出，英國現在也就該計畫與加拿大進行合作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。