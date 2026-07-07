菲總統小馬可仕要求軍方堅定攘外 劍指中國南海作為

菲律賓總統小馬可仕今天主持軍方今年上半年指揮官會議，指示軍方在攘外行動上保持堅定。雖未點名任何國家，但會中簡報聚焦中國在南海的作為，統戰工作與境外惡意行動。

指揮會議在三軍總部舉行，由小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）主持，國防部長鐵歐多洛（GilbertoTeodoro）、參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）與其他高層安全官員與會。

布勞納於會後記者會上表示，他向總統報告了內部安全及外部安全行動成果，外部安全主要聚焦「西菲律賓海」局勢，內部安全則聚焦於菲共新人民軍、恐怖組織的清剿情況。

「西菲律賓海」是菲律賓對其在南海聲索海域的官方稱呼，範圍大致涵蓋從領海基線向西延伸200海里的專屬經濟海域。

今年適逢南海仲裁案裁決公布10週年，布勞納指控，中國在南海續對菲律賓採取「非法、恫嚇、侵犯及欺騙」手段，但強調菲律賓獲得許多理念相近國家的支持。

會中，軍方也向小馬可仕報告，海軍、海岸防衛隊、漁業局等機構持續執行海上巡邏，並與美國等理念相近國家進行「多邊海事合作活動」（MMCA）及聯合演習。

布勞納表示，小馬可仕的指示很明確，即對外保持堅定防衛，對內鞏固打擊共產游擊隊及恐怖組織的成果，並加強應對中國的統戰工作及其他境外惡意行動（foreign malign operations）。

鐵歐多洛則表示，面對中國在南海海域日益升高的施壓，單靠法律途徑或外交手段並不足夠，建立可靠的嚇阻能力十分重要。

他補充，不只是菲律賓，許多與中國沒有領土爭議的國家，也正因應國際安全環境變化，強化國防能力。

被問及菲中是否可能維持軍事溝通，鐵歐多洛坦承，雙方確有必要維持溝通管道，但由於中方缺乏善意，也不尊重菲律賓領土完整，現階段難以展開更進一步的協商；關於中方應如何展現善意，鐵歐多洛說，中國應停止在南海的所作所為，離開菲律賓專屬經濟區。

媒體詢問會中是否談及台灣，鐵歐多洛回應：「沒有。」