快訊

財神爺您在哪？大樂透今晚17連摃 下期頭獎上看5.9億

陶朱隱園第三戶成交！大咖買方全現金8.3億入手三樓戶 每坪不到300萬

美股早盤／記憶體股領跌！費半摔7% 台積電ADR跌5%

聽新聞
0:00 / 0:00

烏克蘭無人機轟俄國最大煉油廠 開戰以來最遠打擊之一

中央社／ 基輔6日綜合外電報導
烏克蘭軍方今天宣布，其派出的無人機擊中位於俄羅斯鄂木斯克市（Omsk）的俄國最大煉油廠，深入西伯利亞地區，為開戰至今烏軍最遠攻擊之一。路透
烏克蘭軍方今天宣布，其派出的無人機擊中位於俄羅斯鄂木斯克市（Omsk）的俄國最大煉油廠，深入西伯利亞地區，為開戰至今烏軍最遠攻擊之一。路透

烏克蘭軍方今天宣布，其派出的無人機擊中位於俄羅斯鄂木斯克市（Omsk）的俄國最大煉油廠，深入西伯利亞地區，為開戰至今烏軍最遠攻擊之一。俄地方當局證實這起打擊。

路透社報導，鄂木斯克煉油廠位於俄羅斯與哈薩克邊界附近，距離烏克蘭控制的領土範圍約2700公里遠。烏軍總參盟部發布聲明表示，這起打擊造成煉油廠起火。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則其例行晚間談話影片中形容這場攻擊是烏克蘭軍隊「重大成就」，「如今西伯利亞也在烏克蘭精準打擊的範圍內」。

以鄂木斯克市為首府的鄂木斯克州州長霍森科（Vitaly Khotsenko）在俄國通訊軟體MAX發文證實，烏克蘭攻擊了鄂木斯克煉油廠，但他表示俄國防空系統已將參與這次打擊的無人機大多摧毀，且無人員傷亡。

霍森科還說，緊急救難人員仍在現場進行作業。目前尚不清楚這座煉油廠的受損情形。

烏克蘭國防科技公司火點（Fire Point）表示，這次打擊使用的是他們的升級版FP-1無人機，且創下「不只是烏克蘭，也是全世界」攻擊型無人機打擊紀錄，因為「在此之前，烏克蘭無人機一直無法觸及鄂木斯克煉油廠」。

火點執行長泰芮克（Iryna Terekh）在聲明中指出，俄羅斯前10大煉油廠當中，原本只剩2座從未遭烏克蘭無人機擊中，分別是鄂木斯克煉油廠及位於伊爾庫次克州（Irkutsk）的安加爾斯克（Angarsk）煉油廠，兩者皆在烏拉山脈（Urals）以東。

他說，在烏克蘭軍方對俄羅斯發動成功的煉油廠攻擊後，俄方原本仰賴這2座煉油廠來緩和燃料危機。

烏克蘭 俄國 無人機

延伸閱讀

烏克蘭猛轟油庫 俄羅斯陷燃料危機

俄空襲基輔至少28死 澤倫斯基再提防空武器需求

俄頻空襲 川普將晤澤倫斯基談停戰

北約峰會前夕 川普稱普亭希望結束俄烏戰爭

相關新聞

法國總統馬克宏訪問敘利亞期間 首都大馬士革傳爆炸大量濃煙升起

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7日訪問敘利亞會晤總統夏拉（Ahmad al-Sharaa），敘國首都大馬士革卻驚傳爆炸。

引火焚身！紐約藏人為何要用極端手段抗爭？

在中國於7月1日正式推行《民族團結法》後，美國紐約在7月2日發生一起藏人自焚的捨身抗爭。52歲的藏人洛嘎讓贊手持一面象徵圖博獨立的雪山獅子旗，在紐約的聯合國總部前引火自焚、拋灑寫有「China Out of Tibet」的傳單，最後不幸身亡。洛嘎讓贊在自焚前留下遺言，表達捍衛藏人自由、爭取圖博獨立的願望，認為中國《民族團結法》將會讓中國長年來壓迫少數民族的政策更加嚴厲。自焚事件引起國際的關注，這也是繼2009年到2012年藏人接連採取自焚的非常手段抗爭以來，罕見發生於美國境內的案例。為何洛嘎讓贊會採取這樣的「捨身」行動？背後涉及的佛教觀念為何？而中國推行《民族團結法》，又有哪些問題？

看土耳其面子才來！北約峰會登場前川普再槓盟友 再提控制格陵蘭

美國總統川普7日在北約峰會登場前，先與土耳其總統厄多安舉行雙邊會談。隨後接受媒體訪問時，川普拒絕透露是否宣布進一步削減駐歐美軍，只說「我們拭目以待」。川普還暗示曾經考慮不出席北約峰會，也重申希望能夠控制格陵蘭，但「那樣做損害我與北約的關係」。

不能過度依賴美國 北約秘書長：歐洲比五年前強大多了

北約秘書長呂特7日出席北約國防產業論壇小組討論時表示，北約如今相較5年以前，已成為美國更強大的合作夥伴，北約也持續推動減少對美國國防的依賴並取得顯著進展。

巨額軍火交易！德國為加拿大製造潛艇 價值逾100億歐元

德國蒂森克虜伯海洋系統（TKMS）成功競標，加拿大將購買12艘212CD型潛艇，交易價值逾100億歐元。這筆合作不僅加強北約盟國間的軍事聯繫，還將促進德國與加拿大的長期戰略關係。

川普稱儘快決定是否出售F-35給土耳其 讚土國「比其他國家忠誠」

美國總統川普7日抵達土耳其首都安卡拉，準備參加北約峰會。川普在當地表示，儘管國會設有禁令，他將很快決定是否向土耳其出售F-35戰機；他並稱讚土耳其比其他獲得這款戰機的國家更忠誠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。