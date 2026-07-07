烏克蘭無人機轟俄國最大煉油廠 開戰以來最遠打擊之一

烏克蘭軍方今天宣布，其派出的無人機擊中位於俄羅斯鄂木斯克市（Omsk）的俄國最大煉油廠，深入西伯利亞地區，為開戰至今烏軍最遠攻擊之一。俄地方當局證實這起打擊。

路透社報導，鄂木斯克煉油廠位於俄羅斯與哈薩克邊界附近，距離烏克蘭控制的領土範圍約2700公里遠。烏軍總參盟部發布聲明表示，這起打擊造成煉油廠起火。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則其例行晚間談話影片中形容這場攻擊是烏克蘭軍隊「重大成就」，「如今西伯利亞也在烏克蘭精準打擊的範圍內」。

以鄂木斯克市為首府的鄂木斯克州州長霍森科（Vitaly Khotsenko）在俄國通訊軟體MAX發文證實，烏克蘭攻擊了鄂木斯克煉油廠，但他表示俄國防空系統已將參與這次打擊的無人機大多摧毀，且無人員傷亡。

霍森科還說，緊急救難人員仍在現場進行作業。目前尚不清楚這座煉油廠的受損情形。

烏克蘭國防科技公司火點（Fire Point）表示，這次打擊使用的是他們的升級版FP-1無人機，且創下「不只是烏克蘭，也是全世界」攻擊型無人機打擊紀錄，因為「在此之前，烏克蘭無人機一直無法觸及鄂木斯克煉油廠」。

火點執行長泰芮克（Iryna Terekh）在聲明中指出，俄羅斯前10大煉油廠當中，原本只剩2座從未遭烏克蘭無人機擊中，分別是鄂木斯克煉油廠及位於伊爾庫次克州（Irkutsk）的安加爾斯克（Angarsk）煉油廠，兩者皆在烏拉山脈（Urals）以東。

他說，在烏克蘭軍方對俄羅斯發動成功的煉油廠攻擊後，俄方原本仰賴這2座煉油廠來緩和燃料危機。