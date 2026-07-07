烏克蘭女子涉犯摩納哥炸彈攻擊案 基輔附近尋獲遺體

一名烏克蘭女子涉嫌於上週在摩納哥對一名烏克蘭裔富商發動炸彈攻擊，「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）今天報導，有人在烏克蘭首都基輔附近發現該名女子的遺體。

烏克蘭真理報引述的執法單位消息人士透露，該名女子遭到槍殺，遺體於昨晚接近11時（格林威治標準時間20時）被發現。

摩納哥6月29日發生一起爆炸案，凶手犯案後逃逸。消息人士說，出生於烏克蘭的富商葉莫拉耶夫（Vadym Yermolaiev）、他的伴侶與兒子在爆炸案中受傷。

摩納哥副檢察官上週表示，嫌犯作案後徒步離開摩納哥，前往鄰近的法國，之後又駕車經過義大利等數個歐洲國家逃往德國。

根據國際刑警組織（Interpol）發布的紅色通緝令（Red Notice），39歲的貝雷佐夫斯卡（AnastasiiaBerezovska）是主要嫌疑人，國籍為烏克蘭，會說德語。她遭到摩納哥當局通緝，罪名包括謀殺未遂、在公共場所放置爆炸裝置且具犯罪意圖，以及密謀犯罪等。

烏克蘭真理報引述的另一名執法機構消息人士說，已有兩名嫌犯因該案被拘留，其中一人為烏克蘭國防部情報總局（HUR）軍官，另一人為前執法人員。烏克蘭警方與國防部情報總局未立即回應置評請求。

路透社指出，葉莫拉耶夫2019年取得賽普勒斯國籍，2023年被烏克蘭列入制裁名單，烏克蘭媒體報導，那與他在被俄羅斯占領的克里米亞（Crimea）經商有關。