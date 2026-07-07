巨額軍火交易！德國為加拿大製造潛艇 價值逾100億歐元

這是一筆價值上百億歐元的軍火交易：加拿大從德國蒂森克虜伯海洋系統（TKMS）訂購12艘高度現代化的潛艇。在與韓國韓華海洋（Hanwha Ocean）造船公司的競標中，TKMS中標。兩家企業競爭數月之久。加拿大將購買212CD型潛艇。德國本國以及挪威海軍也已訂購該型潛艇。與加拿大的這筆交易估值超過100億歐元。

周一（7月6日）上午，德國政府曾表示，希望加拿大政府能選擇位於德國基爾的TKMS。一位政府代表在柏林表示：「這是一項大型的戰略計劃。如果成功，加拿大與我們將建立數十年的聯繫」。過去數周乃至數月，德國總理默茨（基民盟）也曾投入大量政治工作。

皮斯托裡烏斯為德國潛艇做宣傳

212CD型高度現代化潛艇極難被探測到，依靠鋰電池可連續數周獨立運作並且毫無聲息。德國國防部長皮斯托裡烏斯（社民黨）5月訪問加拿大時曾表示，在常規潛艇中，沒有可與之相媲美的。皮斯托裡烏斯說：「我們共同合作，可建成世界上最大、最先進的常規潛艇艦隊」。

據德國電視一台報導，此次達成的協議，其條件也包括，德國對加拿大進行對等金額的投資。加拿大也希望通過與德國的合作創造就業崗位。據媒體報導，這涉及對稀土、采礦、人工智能、汽車電池生產等領域可能的投資承諾。

更多閱讀：德防長訪日、新、澳：擴大印太影響力 加強軍備合作

德防長訪日 望推動軍火合作

跨大西洋軍火合作——即便沒有美國參與

不但TKMS是贏家，對德國外交政策而言也有收益。與加拿大的緊密戰略合作，在德國政府看來，將有利於加強北約。本周二和周三，北約年度峰會將在土耳其首都安卡拉舉行。

北約正處於重新調整方向的階段：美國減少其軍事投入，歐洲必須付出更多，正在加強軍備。加拿大、德國、挪威計劃通過潛艇協議加強合作。

對北約盟國來說，采購相同的體系可在軍事上進行更緊密的合作，比如數據的快速交換，人員培訓以及維修等。

迄今為止，德國和挪威各決定采購六艘該型號潛艇。加拿大加入後，總生產數量就翻了一番。TKMS股票價格一度上漲達11個百分點。

滿滿的訂單 新的就業崗位

從這筆軍火交易中受益的也包括梅克倫堡-前波莫瑞州維斯馬市的造船廠。當地過去制造郵輪，直到2022年宣布破產。2022年，TKMS收購該造船廠，將其發展為可制造海軍艦只及特種船只。

該廠建成一條潛艇船體的生產線，也產生了新的就業崗位。加拿大的這筆大訂單，再加上其它訂單，估計會讓TKMS所有生產地點多年滿負荷運作。

更多閱讀：德國海軍「最大戰艦」項目取消 被批「白白損失23億歐元」

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】