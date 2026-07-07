中國試射飛彈 北約秘書長：顯示不能對北京天真

中國6日向太平洋試射一枚據稱可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈。北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）表示，這顯示「我們不能對中國天真」。

北約峰會7至8日在土耳其首都安卡拉（Ankara）舉行，呂特6日在當地的峰會前記者會回應各國媒體提問。

有澳洲記者關切，中方已證實在南太平洋試射飛彈，北約在印太區域的4個正式夥伴（IP4）日本、韓國、澳洲和紐西蘭有意在峰會期間討論中方相關行為，北約預計如何展開討論。記者另質疑，為何今年已是連續第2年IP4僅少數國家有領導人出席峰會。

今年北約峰會僅韓國由總統李在明出席，其他IP4國家皆由部長級官員與會，韓國另將在今天登場的北約峰會「防衛產業論壇」扮演要角。去年北約峰會則僅有紐西蘭由領導人與會。

呂特首先就IP4出席情況回應，強調北約與IP4的合作「非常密切」，包括在領導人層級。

呂特話鋒一轉提到，出席記者會前，他6日下午曾與日本防衛大臣小泉進次郎「互傳文字訊息」，討論中共在太平洋的飛彈試射活動。

呂特強調，相關事態發展「證明一個事實，即我們不能對中國天真」，而這也是為什麼北約與IP4如此密切合作，因為「戰區之間相互交織、相互連結的程度，正在升高」。

在印太區域發生的事，呂特重申，與在跨大西洋區域（即歐洲與北美洲之間）發生的事，息息相關。

此外，呂特說，一如各界在烏克蘭戰爭所見，「中國、北韓和伊朗都是俄羅斯對烏克蘭侵略戰爭的關鍵助力者」，而這再次證明，北約和盟友夥伴絕不可對中國天真。

儘管呂特提到他與小泉進次郎是「傳訊」討論中共在太平洋的飛彈試射活動，小泉進次郎將代表日本出席峰會。「傳訊」互動這個細節透露北約自秘書長層級以降，與IP4各國溝通密切的程度。

北京當局曾多次表達對北約往印太區域「霸權擴張」、「惡意介入」區域事務的不滿，但呂特的發言反映北約之所以與IP4更加密切往來，與中共在印太區域日益強勢的作為有關。

此外，中國和北韓在烏克蘭戰爭扮演的角色不僅挑戰歐洲安全，也凸顯安全事務的跨區域性質。

另一方面，針對有媒體關切美國減少在歐洲的軍事部署，呂特提到，美方是重新評估，一旦「印度-太平洋和歐洲-大西洋區域同時爆發衝突」，美國實際上可以提供北約什麼資源。

呂特指出，美方認為，提早確認各國在必要時可以依靠什麼樣的資源，有助北約更強大。

呂特的發言透露，北約未排除太平洋和大西洋區域同時爆發衝突的可能性，而在印太和歐洲地區皆有安全承諾的美國可能面臨棘手的雙重壓力。