日本贈阿武隈級護衛艦 菲防長：最快2至3年交付

菲律賓國防部長鐵歐多洛今天表示，日本計畫無償移交給菲律賓的5艘阿武隈級護衛艦已完成實質協商，目前僅剩行政程序及最後細節尚待完成，最快2至3年內交付。

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天出席一場活動時在場邊接受媒體訪問時說，阿武隈級（Abukuma-class）護衛艦移交案已敲定，現只需走完行政程序。

他形容日本移交5艘阿武隈級護衛艦之舉為「善意象徵」。

談及交艦時程，鐵歐多洛預計下週收到相關報告，但依目前規劃，5艘軍艦「很有可能」在2至3年內交付。

鐵歐多洛說，菲方仍須確認艦上現有設備及系統是否符合菲律賓海軍需求，並進行整合，若相容性高，交付及成軍進度可望加快。此外，菲方也必須同步興建碼頭及後勤設施，建構停泊及維修能量。

阿武隈級護衛艦於1980年代末至1990年代初建造，主要執行反潛任務，兼具水面艦打擊能力。根據菲媒早前的報導，日方將無償向菲律賓提供阿武隈級護衛艦，但菲律賓可能必須自費維修船體、更新電子設備及武器系統。

基於共同海上威脅，日本與菲律賓近年正不斷深化安全合作，兩國國會已批准「相互准入協定」（RAA），部隊到對方領土參加聯合軍事演習及防衛合作活動，程序將簡化。

此外，日本政府也持續提供海防裝備、雷達及巡邏機，提升菲律賓海域感知能力。

另一方面，針對中共解放軍6日在太平洋海域試射一枚攜載訓練模擬彈頭的潛射飛彈，鐵歐多洛抨擊，中國並非南太平洋國家，沒有正當理由在當地進行飛彈試射，是一次「毫無必要的武力展示」。

鐵歐多洛認為，中方藉此展示前沿部署能力，已對區域構成潛在威脅，令澳洲、紐西蘭等理念相近國家感到憂慮。

他指出，雖然中方試射地點不在菲律賓海域，但菲律賓作為太平洋國家，應與國際社會共同發聲。