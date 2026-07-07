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北約峰會將開幕 日相高市因國會日程而缺席

中央社／ 東京7日綜合外電報導
日本首相高市早苗。路透
日本首相高市早苗。路透

日本首相高市早苗已經決定不參加本月7日到8日在土耳其首都安卡拉舉行的北大西洋公約組織（NATO）年度峰會。這是日本首相連續兩年缺席北約峰會。

朝日電視台與「每日新聞」報導，日本內閣官房長官木原稔今天說明，「目前正逢特別國會會期，綜合考慮國會日程等種種事項，高市總理不會出席北約領袖相關會議」。

今年的北約峰會，日本方面將由外務大臣茂木敏充與防衛大臣小泉進次郎參加相關活動。

2022年，日本時任首相岸田文雄成為第一個參加北約峰會的日相，且他2022年到2024年之間連續3年參加，並主張歐洲與印太地區的安全密不可分，呼籲加深合作。

「每日新聞」指出，岸田下一任日相石破茂上台後，則沒參加北約峰會。儘管高市這次有受到峰會東道主土耳其的邀請，不過與石破茂時期一樣，因為預期不會跟美國總統川普召開場邊會談，因此決定不出席。

日本外務省（相當於外交部）幹部說明，「很可惜地，先前並未與川普會晤。日本與北約在航太及伺服器等領域持續合作」。

這場國際會議舉辦期間，北約成員國領袖將齊聚一堂之外，烏克蘭總統澤倫斯基、歐盟相關人員也將參與其中。重點議題包含美國先前要求成員國在2035年前，把國防相關支出提高到國內生產毛額（GDP）約5%，以及持續支援烏克蘭的方法。

北約 國會 高市

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