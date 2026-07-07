快訊

矢板明夫遭毆…港男3.5小時內被逮 台中警局長：共犯已離境

中職／腰椎間盤突出加重腳失去知覺 邊荷律：明星賽我會參加

法國總統馬克宏訪問敘利亞期間 首都大馬士革傳爆炸大量濃煙升起

聽新聞
0:00 / 0:00

法國總統馬克宏訪問敘利亞期間 首都大馬士革傳爆炸大量濃煙升起

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
敘國官媒指出，大馬士革市中心7日兩起爆炸是由爆裂物引發。現場可見大量濃煙升起。社群媒體廣泛流傳的畫面顯示，一輛車起火燃燒，街道上有血跡。路透
敘國官媒指出，大馬士革市中心7日兩起爆炸是由爆裂物引發。現場可見大量濃煙升起。社群媒體廣泛流傳的畫面顯示，一輛車起火燃燒，街道上有血跡。路透

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7日訪問敘利亞會晤總統夏拉（Ahmad al-Sharaa），敘國首都大馬士革卻驚傳爆炸。

美聯社報導，爆炸發生時，馬克宏已進入敘利亞總統府。爆炸地點位於馬克宏下榻的四季飯店附近。敘利亞當局未立即對此事發表回應。法國總統府表示，馬克宏安全無虞，訪問敘利亞行程持續進行。

敘利亞國營媒體引述一名未具名安全官員報導，首都市中心兩起爆炸是由爆裂物引發。現場可見大量濃煙升起。社群媒體廣泛流傳的畫面顯示，一輛車起火燃燒，街道上有血跡。目前尚無傷亡通報。沒有任何組織立即宣稱犯案。

這起事件發生前數日，大馬士革司法宮（Justice Palace）附近一家咖啡館有爆裂物引爆，造成至少10人死亡、20人受傷。

法國總統馬克宏7日訪問敘利亞會晤總統夏拉，敘利亞首都大馬士革卻驚傳爆炸。路透
法國總統馬克宏7日訪問敘利亞會晤總統夏拉，敘利亞首都大馬士革卻驚傳爆炸。路透

敘利亞 馬克宏 法國

延伸閱讀

馬克宏到訪敘利亞 阿塞德下台後首位歐盟國家元首

俄頻空襲 川普將晤澤倫斯基談停戰

降落芝加哥前傳巨響 達美班機遭國慶煙火擊中

伊朗最高領袖缺席父親國葬原因曝光！川普酸伊朗人「假哭」

相關新聞

法國總統馬克宏訪問敘利亞期間 首都大馬士革傳爆炸大量濃煙升起

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7日訪問敘利亞會晤總統夏拉（Ahmad al-Sharaa），敘國首都大馬士革卻驚傳爆炸。

引火焚身！紐約藏人為何要用極端手段抗爭？

在中國於7月1日正式推行《民族團結法》後，美國紐約在7月2日發生一起藏人自焚的捨身抗爭。52歲的藏人洛嘎讓贊手持一面象徵圖博獨立的雪山獅子旗，在紐約的聯合國總部前引火自焚、拋灑寫有「China Out of Tibet」的傳單，最後不幸身亡。洛嘎讓贊在自焚前留下遺言，表達捍衛藏人自由、爭取圖博獨立的願望，認為中國《民族團結法》將會讓中國長年來壓迫少數民族的政策更加嚴厲。自焚事件引起國際的關注，這也是繼2009年到2012年藏人接連採取自焚的非常手段抗爭以來，罕見發生於美國境內的案例。為何洛嘎讓贊會採取這樣的「捨身」行動？背後涉及的佛教觀念為何？而中國推行《民族團結法》，又有哪些問題？

索羅門群島強烈抗議中國飛彈試射 籲做朋友勿威脅

索羅門群島總理瓦爾今天以太平洋島國論壇主席身分，就中國近日在太平洋試射飛彈一事向中國外交官提出「強烈抗議」；他同時強調「...

中國潛射洲際飛彈射入太平洋 展示「二次核打擊」能力 國際關切

東亞局勢升高之際，中國核潛艇6日向太平洋公海海域，發射攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈。這是解放軍時隔約兩年再度試射洲際彈道飛彈。有別於前年9月發射陸基型洲際飛彈，這次發射具備「二次核打擊」意涵的潛射型飛彈，引發國際關切。

哈米尼遺體運抵聖城 群眾嗆復仇：不要協議 要川普人頭

伊朗國營電視台報導，已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的遺體已於6日傍晚運抵伊斯蘭教什葉派聖城科姆（Qom），預定7日舉行送葬與告別儀式。稍早在首都德黑蘭的送葬隊伍中，大批群眾高呼反對與美方談判，並強烈呼籲國家採取報復行動。

加拿大史上最大軍購 攜手德國造12潛艦 南韓搶大單出局

加拿大政府在北約（NATO）峰會前宣布，德國蒂森克虜伯海洋系統公司（TKMS）與南韓韓華海洋公司（Hanwha Ocean）歷經激烈競標後，最終由德國TKMS獲選為加拿大新一代潛艦計畫的優先供應商，雙方將就建造最多12艘常規動力潛艦展開合約談判。這項採購案總金額高達數百億美元，不僅可望成為加拿大歷來最大國防採購案，也將成為德國軍工企業TKMS成立以來最大的一筆訂單。一名德國政府高層官員6日表示，也會讓加拿大與歐洲的關係更加緊密。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。