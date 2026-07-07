快訊

矢板明夫遭毆…港男3.5小時內被逮 台中警局長：共犯已離境

中職／腰椎間盤突出加重腳失去知覺 邊荷律：明星賽我會參加

法國總統馬克宏訪問敘利亞期間 首都大馬士革傳爆炸大量濃煙升起

聽新聞
0:00 / 0:00

巴基斯坦大壩工程檢查哨遇襲 9名員警身亡

中央社／ 巴基斯坦奎達市7日綜合外電報導

巴基斯坦官員今天表示，武裝分子襲擊西南部俾路支省一座大壩工程的檢查哨，造成9名員警喪生，另有多人失聯。

高階地方官員庫杜斯（Abdul Qudoos）告訴法新社：「負責守衛曼基大壩（Mangi Dam）工程的檢查哨遇襲，導致9名員警身亡，還有多人下落不明。」

俾路支省（Balochistan）政府發言人林德（ShahidRind）透過聲明表示，準軍事部隊、警方及反恐人員已「成功執行聯合清剿行動」，對抗武裝分子。

省政府發言人也證實共有9人死亡，其中包含來自多個警局的高階員警，並將襲擊歸咎於伊斯蘭武裝分子。

巴基斯坦多年來一直在俾路支省對抗分離主義叛亂，武裝分子將當地的國家軍隊、外資及基礎建設工程視為攻擊目標。該省礦產資源豐富，與阿富汗和伊朗接壤。

巴基斯坦邊境地區的武裝攻擊最近日益加劇，巴基斯坦認為這些襲擊來自阿富汗，但阿富汗當局一再否認涉入。

巴基斯坦近幾個月對阿富汗境內發動了空襲，並稱其目標是武裝分子，不過阿富汗塔利班政府官員及聯合國指出，空襲導致數十位平民喪生。

巴基斯坦 伊斯蘭 伊朗

延伸閱讀

前伊朗最高領袖哈米尼葬禮 未見穆吉塔巴

美伊停火之際紅海貨輪遇襲 英海事機構示警

蘇丹內戰未歇 聯合國：上半年至少330名兒童傷亡

關鍵一周…伊朗國葬期間 「美伊不交火」

相關新聞

法國總統馬克宏訪問敘利亞期間 首都大馬士革傳爆炸大量濃煙升起

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7日訪問敘利亞會晤總統夏拉（Ahmad al-Sharaa），敘國首都大馬士革卻驚傳爆炸。

引火焚身！紐約藏人為何要用極端手段抗爭？

在中國於7月1日正式推行《民族團結法》後，美國紐約在7月2日發生一起藏人自焚的捨身抗爭。52歲的藏人洛嘎讓贊手持一面象徵圖博獨立的雪山獅子旗，在紐約的聯合國總部前引火自焚、拋灑寫有「China Out of Tibet」的傳單，最後不幸身亡。洛嘎讓贊在自焚前留下遺言，表達捍衛藏人自由、爭取圖博獨立的願望，認為中國《民族團結法》將會讓中國長年來壓迫少數民族的政策更加嚴厲。自焚事件引起國際的關注，這也是繼2009年到2012年藏人接連採取自焚的非常手段抗爭以來，罕見發生於美國境內的案例。為何洛嘎讓贊會採取這樣的「捨身」行動？背後涉及的佛教觀念為何？而中國推行《民族團結法》，又有哪些問題？

索羅門群島強烈抗議中國飛彈試射 籲做朋友勿威脅

索羅門群島總理瓦爾今天以太平洋島國論壇主席身分，就中國近日在太平洋試射飛彈一事向中國外交官提出「強烈抗議」；他同時強調「...

中國潛射洲際飛彈射入太平洋 展示「二次核打擊」能力 國際關切

東亞局勢升高之際，中國核潛艇6日向太平洋公海海域，發射攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈。這是解放軍時隔約兩年再度試射洲際彈道飛彈。有別於前年9月發射陸基型洲際飛彈，這次發射具備「二次核打擊」意涵的潛射型飛彈，引發國際關切。

哈米尼遺體運抵聖城 群眾嗆復仇：不要協議 要川普人頭

伊朗國營電視台報導，已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的遺體已於6日傍晚運抵伊斯蘭教什葉派聖城科姆（Qom），預定7日舉行送葬與告別儀式。稍早在首都德黑蘭的送葬隊伍中，大批群眾高呼反對與美方談判，並強烈呼籲國家採取報復行動。

加拿大史上最大軍購 攜手德國造12潛艦 南韓搶大單出局

加拿大政府在北約（NATO）峰會前宣布，德國蒂森克虜伯海洋系統公司（TKMS）與南韓韓華海洋公司（Hanwha Ocean）歷經激烈競標後，最終由德國TKMS獲選為加拿大新一代潛艦計畫的優先供應商，雙方將就建造最多12艘常規動力潛艦展開合約談判。這項採購案總金額高達數百億美元，不僅可望成為加拿大歷來最大國防採購案，也將成為德國軍工企業TKMS成立以來最大的一筆訂單。一名德國政府高層官員6日表示，也會讓加拿大與歐洲的關係更加緊密。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。