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巴基斯坦大壩工程檢查哨遇襲 9名員警身亡
巴基斯坦官員今天表示，武裝分子襲擊西南部俾路支省一座大壩工程的檢查哨，造成9名員警喪生，另有多人失聯。
高階地方官員庫杜斯（Abdul Qudoos）告訴法新社：「負責守衛曼基大壩（Mangi Dam）工程的檢查哨遇襲，導致9名員警身亡，還有多人下落不明。」
俾路支省（Balochistan）政府發言人林德（ShahidRind）透過聲明表示，準軍事部隊、警方及反恐人員已「成功執行聯合清剿行動」，對抗武裝分子。
省政府發言人也證實共有9人死亡，其中包含來自多個警局的高階員警，並將襲擊歸咎於伊斯蘭武裝分子。
巴基斯坦多年來一直在俾路支省對抗分離主義叛亂，武裝分子將當地的國家軍隊、外資及基礎建設工程視為攻擊目標。該省礦產資源豐富，與阿富汗和伊朗接壤。
巴基斯坦邊境地區的武裝攻擊最近日益加劇，巴基斯坦認為這些襲擊來自阿富汗，但阿富汗當局一再否認涉入。
巴基斯坦近幾個月對阿富汗境內發動了空襲，並稱其目標是武裝分子，不過阿富汗塔利班政府官員及聯合國指出，空襲導致數十位平民喪生。
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