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索羅門群島強烈抗議中國飛彈試射 籲做朋友勿威脅

中央社／ 雪梨7日綜合外電報導
索羅門群島總理瓦爾。 歐新社
索羅門群島總理瓦爾。 歐新社

索羅門群島總理瓦爾今天以太平洋島國論壇主席身分，就中國近日在太平洋試射飛彈一事向中國外交官提出「強烈抗議」；他同時強調「這不是朋友應有的行為」。

法新社報導，瓦爾（Matthew Wale）今天表示，中國最近試射飛彈，他已代表憂心此舉的太平洋各國，向中國外交官提出「強烈抗議」。

瓦爾強調，「中國是索羅門群島的好朋友，但這不是朋友應有的行為」。

中國昨天從太平洋1艘核動力潛艦試射1枚洲際彈道飛彈（ICBM），彈著點落在太平洋。觀察人士描述此飛彈為可搭載核彈頭的長程飛彈。

中國試射飛彈普遍引起澳洲、紐西蘭和日本譴責，不過較小的太平洋島國，迄今仍避免發表任何評論。

太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）係當地最高層級的政治組織。瓦爾表示，身為論壇主席，已向中國外交官表達強烈抗議。

瓦爾在首都荷尼阿拉（Honiara）向記者表示，「索羅門群島已提交正式抗議」。

瓦爾的批評格外引人注目，因為索羅門群島多年來一直是中國在南太平洋最親密的夥伴之一。

瓦爾表示，「我們不希望任何人在太平洋地區試射洲際彈道飛彈」，「做我們的朋友，但不要威脅我們」。

監測人員表示，這枚飛彈似乎落在索羅門群島附近，索羅門群島曾於2022年與中國簽署1份保密的安全協議。

自今年稍早當選總理以來，瓦爾對北京的態度已略顯冷淡，並已承諾重新檢視與中國之間的安全協議。

彈道飛彈

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