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中國試射飛彈 澳洲索羅門齊聲表達不滿

中央社／ 雪梨7日專電

中共解放軍海軍一艘戰略核潛艦，6日在太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈。澳洲總理艾班尼斯指北京的舉動屬於「挑釁」行為；索羅門群島總理瓦爾也表示，中國的做法「並非友好國家的行為」。

澳洲公廣媒體ABC今天報導，目前正在出訪索羅門群島的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，中國試射飛彈是破壞區域穩定的「挑釁」行為；而與艾班尼斯同台發表談話的索羅門群島總理瓦爾（Matthew Wale）則批評中國探取威脅手段，不利於索國安全穩定，並非友好行為。

艾班尼斯及瓦爾均提到，澳、索兩國均已就試射飛彈一事向中國提出交涉。艾班尼斯說：「我們（澳洲）分別透過在北京和坎培拉官員，明確告知中國政府我們對此事關切；現在，我在荷尼阿拉（Honiara，索國首都）重申對此事的關切。」

艾班尼斯表示，中國試射飛彈破壞區域安全，「我們不希望看到任何破壞穩定，或者損害太平洋區域和平、安全的舉動」。他並指出，有別於一般飛彈試射做法，中國並未在試射前48小時前知會澳洲，「這是毫無疑問地挑釁舉動，它讓（太平洋）區域陷入不穩定」。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）說，澳洲致力推動與區域內國家合作「建立和平的太平洋」，中國這次試射飛彈「非常令人擔憂，且具有嚴重的破壞性」。

此外，報導也指出，瓦爾以現任「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）主席身分，批評中國試射飛彈，「中國本來是索羅門群島的好朋友，不過，這不是朋友的行為，這是不利我們區域的行為」。

瓦爾說：「我昨天向中國大使提出強烈抗議，索羅門群島也遞交了抗議照會（protest note），我們不希望看到任何國家，不論是中國、美國，或任何其他國家試射飛彈，這是底線。」

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