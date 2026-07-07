中國試射飛彈 日媒：可能從海南島東側海域發射

共軍昨天向太平洋海域試射一枚搭載模擬彈頭的潛射洲際彈道飛彈。日本共同社今天引述日本政府消息人士披露，中國很可能從海南島東側的海域，向南太平洋發射。

日媒ABEMA TIMES報導，日本內閣官房長官木原稔今天上午在記者會說明，正在分析中國昨天發射的潛射彈道飛彈。

他也表示，「目前難以確切地回答中國此次個別發射的意圖。然而，中國在缺乏充分透明度的情況下，正大幅且迅速擴充包括洲際彈道飛彈（ICBM）在內的核武與飛彈戰力，其軍事動向已成為日本及國際社會深感憂慮的事項。」

根據中國官媒新華社報導，中共解放軍海軍1艘戰略核潛艦於昨天中午12時1分向「太平洋相關公海海域」，成功發射1枚「攜載訓練模擬彈頭」的潛射戰略飛彈，並「準確落入預定海域」。中國外交部發言人毛寧宣稱，這是中方「年度軍事訓練的例行性安排，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標」。

美國國務院則發布聲明批評此事，並指出監測到中國由潛艦試射未掛載實彈的洲際彈道飛彈，落點在南太平洋。聲明並未提到美方事前是否接獲北京當局的預告。

共同社報導，川普6日在白宮的活動並未提及中國試射潛射飛彈。不過他預告，將在9月24日前後與中國國家主席習近平會晤，屆時適逢紐約舉行聯合國大會（General Assembly）。

報導推測，美方可能是考量習近平即將訪美，優先穩定雙方關係。