中國外長王毅到訪 挪威首相促北京助推俄烏談判

挪威首相斯托爾6日在奧斯陸會見到訪的中國外交部長王毅。斯托爾會後受訪表示，中國可能是與俄羅斯領導層溝通最為直接、有效的國家，期待並強烈敦促北京善用這一管道。

路透社報導，斯托爾（Jonas Støre）表示，雙方討論大部分內容集中在烏克蘭問題上。他表示，歐洲與中國之間有深化合作的潛力，但只要這場戰爭持續、只要中國仍是俄羅斯的親密夥伴，這種機會就會受到限制。

挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）則與王毅進行了會談，並稱雙方對於結束俄烏戰爭的對話「富有建設性且充滿希望」；在被問及中國是否表示會促使俄羅斯回到談判桌的問題時，艾德說，「我不是中國的發言人，不會引用他們的話，但他們的言論中確實有一些暗示」。

另據中國外交部官網，王毅在與艾德會談時指出，挪威是最早承認新中國的西方國家之一，兩國政治互信不斷增強，互利合作向深向實、向綠向新拓展，中挪綠色轉型對話機制已成為兩國合作的重要平台。雙方應提升雙邊貿易水準，儘早簽訂中挪自貿協定，並深化清潔能源、電動車、綠色航運、循環經濟等領域合作，重點推動綠色轉型對話機制落地落實。

據中國外交部，艾德表示，「挪方堅定奉行一個中國政策」，願與中方加強高層往來和各級對話，促進貿易、綠色經濟、海洋等領域務實合作，並強調挪威一貫支持自由貿易，反對經濟議題泛安全化。

艾德還表示，挪中在許多國際和區域熱點議題上立場相近，挪威重視中國在國際事務中的重要影響，願與中國加強溝通協作，維護聯合國中心地位，捍衛國際關係基本準則，積極應對氣候變遷等全球性挑戰。

中國外交部表示，王毅與艾德並針對中東局勢等國際和區域問題深入交換意見。

王毅應邀於2至8日訪問丹麥、瑞典、芬蘭、挪威。這是王毅今年內第二度訪歐，前一次為今年2月在德國出席慕尼黑安全會議。