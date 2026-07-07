中國試射飛彈惹議 澳總理訪索羅門盼強化雙邊關係

澳洲與索羅門群島今天表示，兩國正在加強雙邊關係。就在前一天，中國向太平洋試射了一枚洲際彈道飛彈，分析人士稱此舉可能加劇這塊區域的戰略競爭。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天抵達索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara），並受到新當選總理瓦爾（Matthew Wale）的迎接。艾班尼斯表示，兩國已同意繼續就一項新的全面條約進行磋商。

路透社報導，艾班尼斯在社群平台X上發文表示：「澳洲與索羅門群島正在加強夥伴關係。」

艾班尼斯補充道：「因為澳洲的安全始於太平洋，我們將永遠為鄰國挺身而出。」

中國昨天從太平洋的一艘核動力潛艦試射了一枚洲際彈道飛彈，這是自2024年以來的首次測試，引發美國、澳洲、日本、紐西蘭和台灣的擔憂。

台灣國安會秘書長吳釗燮在社群媒體上發布了一張影像，顯示飛彈飛越菲律賓，並落在東加王國與諾魯之間，距離索羅門群島約1000公里。

吳釗燮在貼文中表示：「中國再次證明自己是這一帶的惡霸。」

中國外交部發言人毛寧在昨天的記者會上表示：「這是一次例行的軍事訓練活動，不針對任何特定國家和目標，事先已經向有關國家作通報，符合國際法和國際慣例。有關發射活動始終保持安全、規範和專業操作，希望相關國家不要過度解讀。」

智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）上個月在一份報告中指出，中國軍事打擊澳洲的能力在未來10年內將顯著增長。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天告訴澳洲廣播公司（ABC）：「這顯示出中國在部署核武器方面展現更大的射程，歸根究柢，這會嚴重破壞穩定。」

分析人士認為，索羅門群島在2022年與中國簽署安全協議後，成了與北京關係最密切的太平洋國家。這份協議引發美國的擔憂，並促使澳洲加強在這塊地區的外交作為。

於5月就職的索羅門群島新總理瓦爾上個月在正式訪問澳洲期間表示，他將與澳洲談一項全面條約，並審查與中國的安全協議。

瓦爾今天在荷尼阿拉與艾班尼斯會面時表示：「我們有很多事務需要處理，因此期待未來能有精彩的對話。」