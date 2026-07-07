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委內瑞拉地震罹難增至3535人 近2萬人仍無家可歸

中央社／ 卡拉卡斯6日綜合外電報導
委內瑞拉毀滅性雙重地震，幾位華僑華人按風俗祭拜遇難親屬。 中新社
委內瑞拉毀滅性雙重地震，幾位華僑華人按風俗祭拜遇難親屬。 中新社

委內瑞拉首都及鄰近沿海地區遭毀滅性雙重地震侵襲已近兩週，當局今天表示死亡人數已攀升至3535人，目前仍有近1.8萬人無家可歸。專家呼籲避難場所防範傳染病等風險。

路透社報導，國會議長豪赫爾．羅德里格斯（JorgeRodriguez）表示，6月24日接連發生芮氏規模7.2和7.5的強震後，最新官方統計共有1萬6740人受傷、1萬7854人無家可歸。

新的震災統計數據凸顯首都卡拉卡斯（Caracas）及濱海的重災區拉圭拉州（La Guaira）周邊災情慘況，外界對政府應對措施的批評聲浪也日益高漲。

委內瑞拉官員表示，目前至少有1萬2800人暫住卡拉卡斯和拉圭拉的80處避難所中。位於華盛頓的泛美衛生組織（Pan American Health Organization），緊急行動中心顧問塞爾帕（Dr. Mauricio Cerpa Calderon）則警告，這些臨時避難所面臨的健康風險正不斷升高。

塞爾帕告訴路透社：「地震災後經常搭建臨時庇護所或營地，往往會伴隨過度壅塞、通風不良、無法持續取得安全飲用水、水資源與衛生問題，以及食物和廢棄物處理不當等衛生風險。」

塞爾帕表示，應列為最優先處理的事項包括呼吸道感染、腹瀉、皮膚疾病、傷口感染、登革熱，以及可透過疫苗預防的疾病像破傷風、麻疹、德國麻疹、白喉、百日咳和小兒麻痺。

地震 強震 委內瑞拉

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