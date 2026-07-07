「不能再對北京天真！」中國核潛試射飛彈 北約秘書長急聯繫日本防相

解放軍海軍一艘核子動力潛艦6日向太平洋試射一枚戰略飛彈，北約秘書長呂特表示，這向北約傳達了一項訊息，那就是北約不能對中國的軍事發展「天真」。他並透露，已就此事與日本防衛大臣小泉進次郎交換意見。

路透與南華早報6日報導，呂特在北約安卡拉峰會前夕舉行的記者會上，被問及中國試射潛射戰略飛彈時表示，北約「不能對中國抱持天真想法」，並透露他已透過簡訊與小泉討論此事。

呂特解釋：「這就是我們保持密切合作的原因，因為這些戰區正變得更加相互交織、彼此連結。印太地區發生的事情，與跨大西洋地區發生的事情息息相關。」

他指出：「我們也從烏克蘭戰爭中看到這一點，中國、北韓和伊朗都是俄羅斯對烏克蘭無端侵略戰爭的關鍵助力。因此，這再次證明我們不能天真，我可以向各位保證，我們正積極因應。」