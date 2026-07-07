快訊

18歲愛女遭輾壓亡…母求償落空崩潰問「白犧牲了嗎」 法官冷回：對啊

太空視角直擊巴威！「完美颱風眼」震撼曝光 沖繩先拉警報11日接近台灣

Netflix觀眾「只看完一季」棄追熱門影集！變官方擔憂來源 網曝中肯原因

「不能再對北京天真！」中國核潛試射飛彈 北約秘書長急聯繫日本防相

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
2025年9月3日中國舉行紀念第二次世界大戰結束暨抗日戰爭勝利80周年閱兵，戰略打擊群展示巨浪-3洲際潛射彈道飛彈。中方軍事專家判斷，本月6日試射的戰略飛彈很可能就是「巨浪-3」飛彈。路透
2025年9月3日中國舉行紀念第二次世界大戰結束暨抗日戰爭勝利80周年閱兵，戰略打擊群展示巨浪-3洲際潛射彈道飛彈。中方軍事專家判斷，本月6日試射的戰略飛彈很可能就是「巨浪-3」飛彈。路透

解放軍海軍一艘核子動力潛艦6日向太平洋試射一枚戰略飛彈，北約秘書長呂特表示，這向北約傳達了一項訊息，那就是北約不能對中國的軍事發展「天真」。他並透露，已就此事與日本防衛大臣小泉進次郎交換意見。

路透與南華早報6日報導，呂特在北約安卡拉峰會前夕舉行的記者會上，被問及中國試射潛射戰略飛彈時表示，北約「不能對中國抱持天真想法」，並透露他已透過簡訊與小泉討論此事。

呂特解釋：「這就是我們保持密切合作的原因，因為這些戰區正變得更加相互交織、彼此連結。印太地區發生的事情，與跨大西洋地區發生的事情息息相關。」

他指出：「我們也從烏克蘭戰爭中看到這一點，中國、北韓和伊朗都是俄羅斯對烏克蘭無端侵略戰爭的關鍵助力。因此，這再次證明我們不能天真，我可以向各位保證，我們正積極因應。」

北約 北京 日本

延伸閱讀

中共突試射飛彈！日澳紐齊轟「把南太平洋當靶場」 專家示警1事

共軍試射洲際飛彈…鄰國不安 把南太平洋當靶場

試射戰略飛彈引各國關切 陸外交部：不要過度解讀

大陸試射潛射彈道飛彈 日本：未飛躍EEZ上空、持續警戒

相關新聞

引火焚身！紐約藏人為何要用極端手段抗爭？

在中國於7月1日正式推行《民族團結法》後，美國紐約在7月2日發生一起藏人自焚的捨身抗爭。52歲的藏人洛嘎讓贊手持一面象徵圖博獨立的雪山獅子旗，在紐約的聯合國總部前引火自焚、拋灑寫有「China Out of Tibet」的傳單，最後不幸身亡。洛嘎讓贊在自焚前留下遺言，表達捍衛藏人自由、爭取圖博獨立的願望，認為中國《民族團結法》將會讓中國長年來壓迫少數民族的政策更加嚴厲。自焚事件引起國際的關注，這也是繼2009年到2012年藏人接連採取自焚的非常手段抗爭以來，罕見發生於美國境內的案例。為何洛嘎讓贊會採取這樣的「捨身」行動？背後涉及的佛教觀念為何？而中國推行《民族團結法》，又有哪些問題？

「不能再對北京天真！」中國核潛試射飛彈 北約秘書長急聯繫日本防相

解放軍海軍一艘核子動力潛艦6日向太平洋試射一枚戰略飛彈，北約秘書長呂特表示，這向北約傳達了一項訊息，那就是北約不能對中國的軍事發展「天真」。他並透露，已就此事與日本防衛大臣小泉進次郎交換意見。

該投票給誰也要問AI？美國選民大讚省時省事卻也存風險

AI已走入許多人的日常生活，一些選民在選舉期間向AI求助，連該把票投給誰也要問聊天機器人。今年的美國期中選舉也許是有相當多選民向AI諮詢的第一場美國重要選舉，AI會給出什麼答案？

中國試射飛彈 澳洲外長黃英賢：違背太平洋和平之海理念

中國朝太平洋地區試射可搭載核彈頭洲際彈道飛彈，澳洲外交部長黃英賢今天表示，中國的舉動違背區域內各國所奉行「太平洋應是和平...

俄空襲基輔至少28死 澤倫斯基再提防空武器需求

俄羅斯今天清晨以飛彈和無人機狂轟基輔及周邊地區，造成至少28人喪生。烏克蘭總統澤倫斯基於北約峰會召開前夕，再度重提面對彈...

足球也美國優先？川普介入紅牌爭議惹火歐洲 比利時總理貼愛貓照開酸

美歐跨大西洋關係在過去一年半來持續緊張，本周又將隨著北約土耳其峰會登場面臨新考驗。然而，FIFA暫緩執行美國代表隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）的紅牌禁賽處分，讓他得以出戰美國對比利時的世界盃16強賽，引發比利時官員與歐洲足球界人士痛批美國總統川普干預足球事務，再度加劇美歐摩擦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。