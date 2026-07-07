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加拿大史上最大軍購 總理宣布向德國買12艘潛艦

中央社／ 渥太華6日綜合外電報導

加拿大宣布將向德國洽購多達12艘新潛艦，將是加國史上規模最大的軍事採購。總理卡尼表示，面對當前更分裂、凶險的世界及美加關係緊張，加拿大必須增加國防支出。

英國「金融時報」指出，加拿大選定德國造艦商蒂森克虜伯海事系統公司（TKMS）打造新一代潛艦艦隊。這項重要國防採購將讓加拿大在與美國川普政府關係惡化之際，與歐洲更緊密。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天表示，TKMS是加國政府屬意的供應商，將提供12艘排水量約3000噸、能在北極環境執行任務的柴電潛艦。

卡尼在加國東南岸諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）首府哈利法克斯（Halifax）的一處海軍基地說：「這將是加拿大史上規模最大的軍事採購。整個計畫帶來的經濟效益將遠超過任何其他國防投資，並能嘉惠加拿大各地。我們預計在2034年結束前能先拿到4艘潛艦。」

卡尼說若與TKMS的談判最終不成功，將改向另一家投標者－韓國的韓華海洋（Hanwha Ocean）採購。

德國提出的212CD型潛艦（Type 212CD）當初是TKMS為德國和挪威海軍開發的構型，主打在北約內推動裝備標準化及提升互通性。操作212CD型潛艦的德國與挪威承諾加拿大，若敲定採購協議就展開全面合作，包括共享後勤、維修與造艦，也會舉行聯合訓練甚至艦員交換。

加拿大也正重新檢討2023年向美國採購88架F-35戰機的合約，評估是否改為向瑞典紳寶（Saab）集團採購獅鷲（Gripen）戰機。

華爾街日報指出，過去一年加拿大已提前達成北約所規定國防支出在GDP占比2%目標，並承諾2035年底前達成5%的北約新目標。加拿大已提高軍人薪資待遇，並於去年成立新的國防投資機構，以加快軍備採購流程。

卡尼選在北約將於7月7到8日在土耳其舉行峰會的前一天宣布這項潛艦採購案，表示「在一個更加凶險且分裂的世界裡，加拿大必須投入更多力量來保衛自己、維護主權，並支持盟友」。

加拿大擴軍的背景也時值與川普政府間的貿易與地緣政治緊張。卡尼去年稱長久以來認為加國地理位置足夠安全的觀點正過時，且加拿大長年對建軍備戰投資不足，使國家在面對美國時處於弱勢，批評美國「正開始利用霸權變現，對進入美國市場收費，還減少對美加共同安全的相對貢獻」。

加拿大在2025年的年度預算承諾，未來5年將投入600億美元重整部隊，今年又公布新的國防產業戰略，目標是將國防合約優先授予本地企業；此外，加拿大也正尋求降低對美國軍備採購的依賴，讓採購來源更加多元化。

加拿大今年成為首個加入歐洲國防採購協議的非歐洲國家，並已和瑞典紳寶集團洽談購買偵察機巡弋加國廣袤的北部。加拿大上月還與澳洲簽約，以17.6億美元採購一套「超視距雷達」（over-the-horizonradar）系統，同樣將用於對北極領土的監測。

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