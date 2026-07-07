中國試射潛射洲際飛彈 專家：打擊美本土能力提升

中國向太平洋海域試射一枚搭載模擬彈頭的潛射洲際彈道飛彈，為其加速軍事現代化的最新舉措。對此，美國今天對北京的核武計畫表達強烈警戒；專家也警告，此舉顯示中國對美國本土的打擊能力有所提升。

綜合法新社和路透社報導，這是中國繼兩年前向法屬玻里尼西亞（French Polynesia）附近水域發射洲際彈道飛彈後，再度進行此類試射。當時的行動創下中國40多年來首度將此類飛彈射往國際水域的紀錄。

而針對昨天的試射，分析人士表示，展現出中國對美國本土打擊能力的提升。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）今天發布聲明表示：「當美國比以往更加致力防止核武擴散之際，中國卻背道而馳。」

他在聲明中強調：「北京快速且不透明地擴充核武力量，對區域乃至全球都構成重大關切。」

美國國務院呼籲中國「參與有意義的軍備控制對話，並承諾所有洲際彈道飛彈及太空發射都進行常態通知」。

紐西蘭表示，中國是在通知太平洋諸國兩小時後執行飛彈試射行動。目前還不清楚中方是否事先通知美國。

監測單位表示，中方這枚自核潛艦發射的飛彈，疑似落在索羅門群島（Solomon Islands）附近。索羅門群島曾於2022年與中國簽署一項秘密安全協議，不過該國新上台的政府目前正在對這項協議進行檢討。

亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）高級研究員莫里斯（Lyle Morris）指出，這次試射顯示中國的核武發射手段從陸基進一步擴展。

他說：「這種射程的試驗是一項重大進展，顯示中國正發展更具存活能力及更遠射程的海基核嚇阻能力。」

這也顯示中國海軍「有能力自接近中國沿海的堡壘海域（bastion）威脅美國本土」。

根據中國官媒新華社報導，中共解放軍海軍1艘戰略核潛艦於昨天中午12時1分向「太平洋相關公海海域」，成功發射1枚「攜載訓練模擬彈頭」的潛射戰略飛彈，並「準確落入預定海域」。

新華社報導，中國外交部發言人毛寧宣稱，這是中方「年度軍事訓練的例行性安排，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標」。

設於倫敦的國際戰略研究所（IISS）中國安全與防衛政策高階研究員溫玫雅（Meia Nouwens）表示：「美國及其他國家將會密切觀察並分析這次試射，以了解解放軍的能力。」

太平洋地區國家澳洲、紐西蘭及日本僅在試射前短時間內收到事先通知，而這次試射正值斐濟與澳洲於斐濟簽署「海洋和平聯盟」（Ocean of Peace Alliance）協議。

溫玫雅認為，中國可能藉此向澳洲與斐濟協議表達不滿：「不過，這樣的發射也可能適得其反，對中國在南太平洋國家的形象產生負面影響。」

不過，也有其他軍事分析人士指出，不宜過度將這次飛彈試射與澳洲、斐濟簽署協議等當前區域政治情勢連結，因這類戰略飛彈試射通常需經過數月甚至數年的規劃與技術準備。