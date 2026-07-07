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俄空襲基輔至少28死 澤倫斯基再提防空武器需求

中央社／ 基輔6日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

俄羅斯今天清晨以飛彈和無人機狂轟基輔及周邊地區，造成至少28人喪生。烏克蘭總統澤倫斯基於北約峰會召開前夕，再度重提面對彈道飛彈威脅，美製防空攔截武器嚴重短缺。

路透社報導，俄羅斯這波最新攻擊時值北大西洋公約組織（NATO）峰會前夕，美國總統川普預期將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）商討俄烏和平進程。

依據烏克蘭空軍數據，防空系統本月僅擊落49枚來襲彈道飛彈中的4枚，今天攻擊的23枚俄羅斯彈道飛彈無一擊落。這顯示烏克蘭的愛國者（Patriot）飛彈存量可能耗盡，防空能力日益脆弱。

澤倫斯基指出，烏克蘭擊落俄羅斯的無人機和巡弋飛彈，但「防空攔截飛彈供應不足」，無法阻止彈道飛彈攻擊。

澤倫斯基多次要求盟國提供防空攔截飛彈。他表示，烏克蘭擁有生產相關武器的技術能力，若能取得美國授權製造愛國者飛彈，「我們的產能不僅足以保衛烏克蘭，還能協助有需要的夥伴」。

澤倫斯基在X上寫道：「只要愛國者飛彈仍躺在盟友倉庫，就是鼓勵俄羅斯繼續摧毀住宅建築。美國和歐洲有能力阻止這種恐怖行為。」

受到俄羅斯空襲，基輔郊外的維什涅夫（Vyshneve）發生多次爆炸聲響，多棟住宅建築受損。烏克蘭緊急服務部門在社群媒體Telegram表示，搜救行動通宵進行、持續尋獲遺體，基輔至少18人遇難。

烏克蘭內政部長克利孟科（Ihor Klymenko）表示，基輔市內近30棟建築物嚴重損壞。檢察官指出，整個基輔周邊地區另有10人遇難。

俄羅斯國防部表示，部隊以長程高精度空射、陸基、海基武器及無人機，對基輔及其它地點展開「大規模」攻擊。基輔及周邊地區的軍事和能源設施遭到打擊，烏克蘭其他幾個地區的軍用機場也受影響。

今年以來，烏克蘭對俄羅斯軍事後勤與石油產業發動長程攻擊，部分導致莫斯科在戰場上陷入泥淖，轉而提升空襲規模。

澤倫斯基 基輔 烏克蘭

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