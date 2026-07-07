中國試射飛彈 澳洲外長黃英賢：違背太平洋和平之海理念

中國朝太平洋地區試射可搭載核彈頭洲際彈道飛彈，澳洲外交部長黃英賢今天表示，中國的舉動違背區域內各國所奉行「太平洋應是和平之海」的理念；這次試射對區域穩定構成不穩定因素，而且增加誤判風險。

正在出訪太平洋島國行程的黃英賢（PennyWong），今在斐濟首都蘇瓦（Suva）透過越洋電話接受澳洲公廣媒體ABC「早晨新聞」（AM）訪問；主持人克拉克（Melissa Clarke）提問，中國6日試射飛彈，是否為回應澳洲與斐濟簽署「海洋和平聯盟」之舉？黃英賢拒絕評論中國試射飛彈的動機，但她強調，中國的舉動是破壞太平洋地區穩定。

黃英賢說：「就讓中國解釋其意圖吧，我只想提出澳洲的觀點，這次試射對區域穩定構成不穩定因素，而且增加誤判風險。」黃英賢強調，中國的舉動違背太平洋各國領導人所奉行「太平洋應是和平之海」（the Pacific should be an Ocean of Peace）的理念。

中國這次試射飛彈的時間點，是在澳洲和斐濟昨天（6日）簽訂「海洋和平聯盟」（Ocean of PeaceAlliance）協議後數小時內發生；消息傳出後，隨即成為澳洲媒體焦點，關注中國試射飛彈是否為了報復澳、斐簽訂協議。

克拉克也問及，澳洲致力與太平洋國家建立更正式防衛合作關係「是否會激怒中國？」黃英賢表示，澳洲必須與夥伴國家加強安全合作，才能夠確保自身安全穩定。

她說，「我們確實是生活在一個日益競爭激烈的時代；而澳洲領導人、太平洋地區國家的領導人目前面臨的問題，是我們必須怎麼做，才能確保人民享有和平與穩定；為了這個目標，我們致力確保能夠自己決定這個區域的未來。」

黃英賢相信，深化和加強與周邊夥伴國家的關係和信任，是攸關澳洲安全的重要工作。「海洋和平聯盟」協議，並不只是澳、斐兩國的雙邊協議，而是開放容納區域內其他國家加入的安全合作平台。

「這協議讓我們一起承擔共同防禦的義務；它同時也反映了斐濟、澳洲以及太平洋地區許多其他國家致力合作，共同維護太平洋地區和平、穩定和繁榮。」

黃英賢並在訪問中說，捍衛民主價值是澳洲推動區域安全合作的關鍵精神。「民主制度和價值觀，是奠定結盟關係和相關協議的基礎之一。」